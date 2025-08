Quando esce iPhone 17? Ecco le possibili date di lancio e presentazione

Il grande momento si sta avvicinando: con l’estate che ha ormai superato la sua prima metà e già tempo di pensare all’uscita dei nuovi iPhone 17 di Apple. Anche quest’anno, presumibilmente, la compagnia di Cupertino sceglierà il mese di settembre per presentare i suoi nuovi smartphone, con una commercializzazione che non dovrebbe essere poi così distante.

iPhone 17, 17 Pro e 17 Air arrivano a settembre? Tutte i rumor e le indiscrezioni

Crediti: Majin Bu

La lineup dei nuovi iPhone 17 quest’anno potrebbe vedere l’arrivo dell’inedito iPhone 17 Air, uno smartphone ultra-sottile che dovrebbe sostituire il modello Plus. I top di gamma, invece, rimarranno iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, alimentati probabilmente dai nuovi chip A19 Pro che prestazioni superiori rispetto alla precedente generazione.

Per la presentazione, non dovrebbero esserci grandi sorprese: solitamente Apple tiene il tanto atteso evento una settimana dopo il Labor Day, che quest’anno si festeggerà l’1 settembre 2025. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, quindi, la presentazione dei nuovi iPhone 17 potrebbe avvenire nella settimana dell’8 settembre, mentre la commercializzazione in quella successiva. Secondo quanto emerso da un recente leak, invece, la data esatta dell’evento potrebbe essere quella del 9 settembre.

Presentazione : 8-12 settembre (rumor)

: 8-12 settembre (rumor) Arrivo nei negozi: 15-19 settembre (rumor)

In concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone 17, inoltre, dovrebbe arrivare anche la versione finale di iOS 26. Per il momento, ovviamente, si tratta solo di indiscrezioni: vi invitiamo quindi ad attendere ancora qualche settimana per l’annuncio ufficiale da parte di Apple.

Ultimo aggiornamento: 5 agosto

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!