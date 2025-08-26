Quando arriva One UI 8: c’è la conferma ufficiale di Samsung

Con il lancio dei nuovi pieghevoli, Samsung ha rilasciato anche One UI 8, versione più recente della sua interfaccia proprietaria (basata su Android 16). Tuttavia si tratta di una novità limitata solo agli ultimi Fold e Flip mentre per altri dispositivi è presente la versione beta. Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: il lancio per tutti si avvicina ed è praticamente dietro l’angolo.

Samsung ha confermato ufficialmente quando arriverà l’aggiornamento a One UI 8 e i primi smartphone interessati

Crediti: Samsung

Il rilascio di One UI 8 partirà a settembre 2025: la conferma arriva da un lungo post pubblicato sul blog ufficiale di Samsung, che contiene un’intervista dedicata a vari aspetti della nuova UI.

I primi smartphone idonei saranno Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, a cui seguiranno altri dispositivi. Al momento non c’è ancora una data precisa, ma almeno abbiamo un periodo concreto (e riferito ai mercati Global).

Date un’occhiata alla lista degli smartphone canditati per ricevere One UI 8 e Android 16: non è ufficiale, ma rappresenta sicuramente un buon punto di partenza. Inoltre il rilascio avverrà in modo progressivo; ciò vuol dire che il programma beta continuerà e c’è già un elenco dei telefoni che riceveranno la release sperimentale proprio dal mese di settembre.

Nel momento in cui scriviamo gli unici smartphone a montare One UI 8 stabile sono Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. Nel frattempo il programma beta ha raggiunto la quinta versione e sarebbe in programma anche una sesta.