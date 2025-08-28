HyperOS 3: quali Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno l’aggiornamento?

Il passaggio dell’iconica MIUI alla nuova interfaccia HyperOS può dirsi perfettamente riuscito. Il software di Xiaomi è ormai arrivato alla sua terza versione, presentata con la calura di fine agosto. Con l’annuncio non poteva mancare anche la lista ufficiale degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che si aggiorneranno ad HyperOS 3.0.
Quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO si aggiorneranno ad HyperOS 3.0: ecco la lista ufficiale
Dopo essersi dedicata completamente a HyperOS 2 (nel il nostro approfondimento trovate tutte le ultime versioni con i link al download) è tempo di guardare al futuro.
Xiaomi ha annunciato HyperOS 3 (su base Android 16) e ha dato al via al programma Beta, in partenza dal 29 agosto. Per l’occasione la casa di Lei Jun ha iniziato a confermare gli smartphone idonei e ci conseguenza c’è un primo elenco ufficiale proprio grazie alla release beta.
Questa lista ufficiale è in fase di aggiornamento dato che al momento comprende solo i dispositivi che sono stati confermati dall’azienda come parte del programma Beta.
Xiaomi
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 Ultra (anche Titanium Edition)
- Xiaomi 14 Pro (anche Titanium Edition)
- Xiaomi 14
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025
- Xiaomi TV S Pro Mini LED
Redmi
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi K80
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K Pad
L’elenco finale è certamente più nutrito rispetto a quello rilasciato finora: è possibile fare dei pronostici e in rete ha già fatto capolino una possibile lista che comprenderebbe il resto dei dispositivi. Segnaliamo che non si tratta di un leak, ma di un elenco verosimile (in questo caso NON ufficiale).
Xiaomi
- Xiaomi 15T (inedito)
- Xiaomi 15T Pro (inedito)
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12 Lite NE
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- MIX Fold 3
- MIX Fold 2
- Xiaomi CIVI 5 Pro
- Xiaomi CIVI 4 Pro
- Xiaomi Pad Mini (inedito)
- Xiaomi Pad 6 Pro
Redmi
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 NFC
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 12
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 14C
- Redmi 14C 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi A4 5G
- Redmi A5 4G
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K60E
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 3
- Redmi Pad SE
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad Pro 5G
POCO
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X6 5G
- POCO X6 Pro 5G
- POCO M7 Pro 5G
- POCO M6 Pro (4G/5G)
- POCO M6 (4G/5G)
- POCO C75 (4G/5G)
- POCO C65
Quando esce l’aggiornamento ad HyperOS 3.0 stabile?
La presentazione del nuovo major update è avvenuta il 28 agosto mentre i primi dispositivi che lo avranno nativamente saranno Xiaomi 16 e 16 Pro (si vocifera anche di una versione 16 Pro Max).
In merito al periodo d’uscita dei flagship si guarda a fine settembre o inizio ottobre: Qualcomm presenterà lo Snapdragon 8 Elite 2 durante il suo Summit annuale (quest’anno dal 23 al 25 settembre) e di conseguenza i flagship Xiaomi saranno annunciati poco dopo.
Le tempistiche fanno riferimento al lancio in Cina mentre il rilascio Global dovrebbe partire entro la fine dell’anno.
Ultimo aggiornamento: 28 agosto