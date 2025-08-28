HyperOS 3: quali Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno l’aggiornamento?

Il passaggio dell’iconica MIUI alla nuova interfaccia HyperOS può dirsi perfettamente riuscito. Il software di Xiaomi è ormai arrivato alla sua terza versione, presentata con la calura di fine agosto. Con l’annuncio non poteva mancare anche la lista ufficiale degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che si aggiorneranno ad HyperOS 3.0.

Quali smartphone Xiaomi, Redmi e POCO si aggiorneranno ad HyperOS 3.0: ecco la lista ufficiale

Dopo essersi dedicata completamente a HyperOS 2 (nel il nostro approfondimento trovate tutte le ultime versioni con i link al download) è tempo di guardare al futuro.

Xiaomi ha annunciato HyperOS 3 (su base Android 16) e ha dato al via al programma Beta, in partenza dal 29 agosto. Per l’occasione la casa di Lei Jun ha iniziato a confermare gli smartphone idonei e ci conseguenza c’è un primo elenco ufficiale proprio grazie alla release beta.

Questa lista ufficiale è in fase di aggiornamento dato che al momento comprende solo i dispositivi che sono stati confermati dall’azienda come parte del programma Beta.

Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra (anche Titanium Edition)

Xiaomi 14 Pro (anche Titanium Edition)

Xiaomi 14

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025

Xiaomi TV S Pro Mini LED

Redmi

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K80

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K Pad

L’elenco finale è certamente più nutrito rispetto a quello rilasciato finora: è possibile fare dei pronostici e in rete ha già fatto capolino una possibile lista che comprenderebbe il resto dei dispositivi. Segnaliamo che non si tratta di un leak, ma di un elenco verosimile (in questo caso NON ufficiale).

Xiaomi

Xiaomi 15T (inedito)

Xiaomi 15T Pro (inedito)

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite NE

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

MIX Fold 3

MIX Fold 2

Xiaomi CIVI 5 Pro

Xiaomi CIVI 4 Pro

Xiaomi Pad Mini (inedito)

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12 NFC

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 12

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 14C

Redmi 14C 5G

Redmi A3 Pro

Redmi A4 5G

Redmi A5 4G

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 3

Redmi Pad SE

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad Pro 5G

POCO

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X6 5G

POCO X6 Pro 5G

POCO M7 Pro 5G

POCO M6 Pro (4G/5G)

POCO M6 (4G/5G)

POCO C75 (4G/5G)

POCO C65

Quando esce l’aggiornamento ad HyperOS 3.0 stabile?

La presentazione del nuovo major update è avvenuta il 28 agosto mentre i primi dispositivi che lo avranno nativamente saranno Xiaomi 16 e 16 Pro (si vocifera anche di una versione 16 Pro Max).

In merito al periodo d’uscita dei flagship si guarda a fine settembre o inizio ottobre: Qualcomm presenterà lo Snapdragon 8 Elite 2 durante il suo Summit annuale (quest’anno dal 23 al 25 settembre) e di conseguenza i flagship Xiaomi saranno annunciati poco dopo.

Le tempistiche fanno riferimento al lancio in Cina mentre il rilascio Global dovrebbe partire entro la fine dell’anno.

Ultimo aggiornamento: 28 agosto

