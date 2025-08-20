Snapdragon 7s Gen 4 ufficiale: tutte le novità del SoC di Redmi Note 15 Pro+

Ad un anno esatto dal predecessore, Qualcomm presenta il nuovo Snapdragon 7s Gen 4: si tratta di un chipset destinato alla fascia media ed il primo smartphone che lo avrà a bordo è dietro l’angolo. Redmi Note 15 Pro+ è in dirittura d’arrivo in patria (il lancio è previsto per il 21 settembre) ed ora andiamo a scoprire quali sono le novità del suo SoC.

Snapdragon 7s Gen 4: specifiche e caratteristiche del nuovo chipset di Qualcomm per la fascia media

Crediti: Qualcomm

L’ultimo chipset della gamma è dotato di un’architettura Kryo 1 + 3 + 4 con processo produttivo a 4 nm ed un core principale dotato di una frequenza massima di 2,7 GHz, contro i 2,5 GHz dello Snapdragon 7s Gen 3. Di seguito trovate la configurazione completa:

4 nm TSMC

octa-core 1 x 2,7 GHz – Cortex-A720 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno

Qualcomm promette prestazioni migliorate del 7% sia lato CPU che per quanto riguarda la nuova GPU della serie Adreno. Il SoC supporta funzionalità Snapdragon Elite Gaming (come Adaptive Performance Engine 3.0 e Snapdragon Game Super Resolution) ed è adatto a display ultra-wide fino a 2.900 x 1.300 pixel, con un refresh fare fino a 144 Hz.

È presente un ISP Spectra aggiornato per sensori fino a 200 MP, con il supporto ai video in 40K a 30 fps. Migliora anche l’NPU Hexagon (supporta Llama 1B e Qwen 1B) ed è possibile montare memorie RAM LPDDR5 a 3.200 MHz e UFS 3.1. Infine non manca il supporto alla ricarica Quick Charge 4+, presenti Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4.

Crediti: Redmi

Xiaomi ha già confermato che il primo smartphone con Snapdragon 7s Gen 4 sarà Redmi Note 15 Pro+, il cui debutto è atteso in Cina il 21 agosto. Di seguito trovate una bozza della scheda tecnica, sulla base di leak e dettagli ufficiali.

Redmi Note 15 Pro+ – Scheda tecnica presunta