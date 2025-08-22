Rinnova il tuo PC con soli 300€: AMD Ryzen 9 9900X scende a prezzo assurdo su AliExpress!

Le occasioni dedicate alla promo Back to School di AliExpress continuano senza sosta: dopo il televisore da 40″ con Google TV a 169€ stavolta cambiamo completamente genere con una selezione di processori AMD Ryzen, per tutti gusti e per tutte le tasche. Soluzioni top sui 300/350€ ma anche un vasto assortimento budget addirittura a partire da soli 100€!

AMD Ryzen in super offerta su AliExpress, grazie ai nuovi Coupon: la promo Back to School colpisce ancora

Crediti: AMD

Le offerte Back to School di AliExpress termineranno il 27 agosto, ma è bene procedere rapidamente con gli acquisti per evitare di veder sparire il prodotto desiderato. Inoltre i coupon possono terminare, quindi è meglio avventarsi subito alla prima occasione imperdibile (e in realtà ce ne sono parecchie).

Nonostante il nome, l’iniziativa promozionale è dedicata a tanti prodotti di categorie differenti: in questo caso abbiamo selezionato per voi una serie di processori AMD Ryzen (di varie fasce) con sconti davvero top!

