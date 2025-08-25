POCO M8 Pro sarà un rebrand di Redmi? Ancora confusione per i medio gamma Xiaomi

Ancora novità per gli ultimi modelli della famiglia Note, ma questa volta spunta un collegamento con POCO. Secondo quanto emerso dal codice di HyperOS, l’interfaccia proprietaria di Xiaomi, Redmi Note 15 Pro+ potrebbe debuttare in alcuni mercati internazionali come POCO M8 Pro.

Redmi Note 15 Pro+ arriverà in alcuni mercati come POCO M8 Pro: lo rivela il software di Xiaomi

M7 Pro – Crediti: POCO

Il legame tra i due marchi è sempre stato strettissimo è lo stesso POCO M7 Pro 5G (lanciato anche in Italia) altro non è che un rebrand di Redmi Note 14 cinese, a sua volta diverso rispetto al modello presentato alle nostre latitudini.

Insomma, la tradizione di rebrand infiniti di Xiaomi continua e la compagnia di Lei Jun non sembra per niente intenzionata a cambiare strategia (a dispetto della confusione che può generare).

Ricordiamo che nel passaggio da Redmi Note 14 Pro+ cinese a quello europeo, il dispositivo ha perso la fotocamera principale e il teleobiettivo ed ha visto un calo della batteria (ma un aumento della ricarica). Non ci sono ancora certezze, ma anche Redmi Note 15 Pro+ Global potrebbe cambiare rispetto al modello in Cina.

Redmi Note 15 Pro+ firmware is out, let's check some info about the global variant:



6500mAh + 100W (7000mAh + 90W CN)

Main: I'm guessing HPE for REDMI and OVX8000 for POCO M8 Pro rebrand

UW: OV08F for all regions

Tele (OV50M) seems to be exclusive to China pic.twitter.com/IOOPLourD6 — PaperKing13 (@paperking13) August 21, 2025

Di conseguenza potrebbe essere plausibile l’esistenza di un POCO M8 Pro che ricalchi completamente le caratteristiche di Redmi Note 15 Pro+ cinese. Di conseguenza, ecco come potrebbe essere la scheda tecnica del presunto modello targato POCO.