PLAUD Note e NotePin: un nuovo modo di prendere appunti, con l’AI sempre a portata di mano

Nel frenetico mondo di oggi, catturare ogni dettaglio importante senza perdere il filo della conversazione è una sfida costante. Le riunioni, le lezioni, le interviste e perfino le conversazioni telefoniche sono piene di informazioni cruciali che è facile dimenticare. PLAUD rivoluziona il modo di prendere appunti offrendo soluzioni intelligenti basate sull’AI per massimizzare la produttività: andiamo a scoprire più da vicino i nuovi modelli Note e NotePin, che ti permettono di tenere l’AI sempre a portata di mano!

PLAUD Note e NotePin sono i registratori AI per professionisti, studenti e amanti tech: risparmia con il nostro Coupon Esclusivo

Crediti: PLAUD Note

Il cuore di questi dispositivi è PLAUD Intelligence, sviluppata sui migliori modelli di AI tra cui GPT-4.1, Claude 3.7 Sonnet e Gemini 2.5 Pro, per risultati sempre eccellenti.

Il modello PLAUD Note è il registratore vocale AI di livello professionale, alla portata di tutti. Il dispositivo è dotato di un sistema di registrazione a doppia modalità che permette di catturare conversazioni telefoniche collegandosi allo smartphone tramite la custodia magnetica o di acquisire suoni ambientali in modo diretto.

Crediti: PLAUD Note

Ultrasottile (2,97 mm di spessore) e leggero (solo 29,5 grammi), il registratore AI offre 60 giorni di autonomia in standby e fino a 30 ore di registrazione continua, con 64 GB di memoria internata. É lo strumento ideale per gestire chiamate, riunioni, colloqui, interviste, lezioni e memo vocali con facilità.

PLAUDE NotePin è il registratore AI per chi cerca la massima portabilità: in questo caso, infatti, abbiamo a che fare con un dispositivo indossabile perfetto da portare sempre con sé. Pesa solo 16 grammi, è dotato di dimensioni compatte e si presenta come un prodotto altamente versatile: le opzioni di utilizzo permettono di sfruttarlo come spilla magnetica, clip, cinturino da polso o cordino.

Crediti: PLAUD

Insomma, una soluzione perfetta per medici, agenti immobiliari, insegnati, ingegneri, creativi e non solo: tutte figure dinamiche e sempre in movimento, che necessitano di un prezioso alleato facile da utilizzare e da tenere con sé. Il registratore offre fino a 40 giorni di autonomia in modalità standby e 20 ore di registrazione continua, con 64 GB di memoria.

NotePin è facile da ritrovare grazie al supporto alla tecnologia di localizzazione Dov’è di Apple, che permette di individuare il dispositivo istantaneamente.

Entrambi i dispositivi si integrano con l’app PLAUD Intelligence e sfruttano funzionalità AI avanzate. L’audio registrato viene automaticamente salvato sul dispositivo e caricato per la trascrizione: la tecnologia basata su AI garantisce una trascrizione precisa in 112 lingue, con identificazione di chi parla e paragrafazione automatica.

Inoltre è possibile ottenere riepiloghi automatizzati da oltre 15 modelli professionali in soli 5 secondi. L’app genera persino mappe mentali per una migliore comprensione visiva.

Crediti: PLAUD

Entrambi i dispositivi offrono vantaggi reali per gli utenti, che si tratti di professionisti, studenti e non solo. Ad esempio, i registratori AI PLAUD sono utili per gli anziani, in modo da registrare ed ascoltare le visite mediche in modo chiaro, sapendo che ogni dettagli viene trascritto in tutta sicurezza.

Gli studenti possono ottimizzare lo studio e non perdere concetti importanti, grazie ai riepiloghi strutturati e alle mappe mentali; questo si traduce in un notevole risparmio di tempo e un aumento della produttività.

Ma perché scegliere PLAUD invece del tuo smartphone? A differenza dei telefoni, che possono essere interrotti da chiamate o notifiche (rendendo difficile prendere appunti in modo continuo e senza distrazioni), i dispositivi PLAUD sono registratori AI dedicati con una batteria a lunga durata. Il tutto con la massima sicurezza dato che i dati sono crittografati in ogni fase e l’utente ha il controllo totale su come vengono archiviati.

Prezzo e offerte

Crediti: PLAUD

PLAUD Note e PLAUD NotePin rappresentano un investimento per migliorare la produttività e sono adatti a molteplici contesti. Questo è il momento perfetto per mettere le mani sui registratori AI di PLAUD grazie al nostro codice sconto esclusivo “GIZ“: basta inserire il coupon prima di procedere con l’acquisto per far scendere il prezzo a 156,3€ (anziché 169,9€).

Con il modello Note si riceveranno l’archiviazione cloud illimitata, una custodia magnetica e lo Starter Plan gratuito. Questo comprende 300 minuti di trascrizione al mese, oltre 15 modelli di sintesi professionale, l’importazione audio, il miglioramento vocale AI, la mappa mentale ed altri vantaggi. Anche con la versione NotePin si riceverà gratis lo Starter Plan, insieme ad una spilla magnetica e una clip.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.