Perplexity prova il colpaccio: offerta clamorosa per acquisire Google Chrome

Con una mossa che potrebbe scuotere in modo deciso il settore tecnologico, Perplexity, la startup di ricerca AI, ha presentato un’offerta per acquisire Google Chrome per una cifra da record. Questa proposta, che supera di gran lunga la valutazione di Perplexity stessa, stimata attorno ai $18 miliardi, è stata riportata riportata prima da più fonti, per poi essere in seguito confermata dai diretti interessati.

Perplexity va all-in: offerta da capogiro per strappare Chrome a Google

Crediti: Bloomberg / Getty

L’offerta, che prevede una spesa monstre di $34.5 miliardi, arriva a pochi mesi di distanza da una dichiarazione di Perplexity che indicava l’interesse ad acquisire Chrome qualora il governo avesse costretto Google a venderlo. È importante notare che, finora, Google non ha mostrato alcuna intenzione di cedere Chrome, né alcuna corte ha ordinato tale vendita. Inoltre, questa non è la prima ambiziosa offerta di Perplexity; all’inizio dell’anno, la startup aveva già tentato di acquistare TikTok, con scarso successo.

Perplexity sembra avere piani concreti per il finanziamento di questa imponente transazione. Secondo Dmitry Shevelenko, Chief Business Officer di Perplexity, diversi grandi fondi di investimento hanno già acconsentito a finanziare l’operazione per intero. Qualora l’accordo dovesse concretizzarsi, Perplexity si è impegnata a investire oltre $3 miliardi in Chrome e Chromium nei prossimi due anni.

Resta da vedere come Google risponderà a questa proposta e quali saranno le ripercussioni per il futuro del browser Chrome e del panorama dell’intelligenza artificiale.