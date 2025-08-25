Paga a rate con Klarna e ricevi un extra sconto di 20€: tanti minimi su AliExpress!

Le offerte Back to School di AliExpress salgono ancora di livello grazie alla nuova iniziativa per pagare a rate. Basta utilizzare Klarna come metodo di pagamento (in tre rate mensili) per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ sul tuo ordine: un’occasione imperdibile per risparmiare ancora di più!

Paga con Klarna e risparmi 20€ sui prodotti già scontati: pagare a rate su AliExpress conviene

Il funzionamento della nuova iniziativa di AliExpress è semplicissimo: basta effettuare un ordine di oltre 80€ e scegliere il pagamento in tre rate con Klarna per ricevere subito uno sconto di 20€. La promo vale anche sui prodotti già scontati, quindi funziona in combinazione con le occasioni Back to School: infatti è valida sia con le offerte lampo che con coupon. Di seguito trovate un breve riepilogo delle condizioni.

Sconto di 20€ su ordini superiori agli 80€

Lo sconto vale anche su prodotti già scontati

Valido per 1 utilizzo per ogni utente

Grazie a questo doppio ribasso – promo Klarna e prezzo scontato – ci sono tante occasioni al miglior prezzo. Date un’occhiata alla pagina con tutte le offerte Back to School di AliExpress (fino all’80% in meno), ma segnaliamo che i 20€ di sconto con Klarna sono validi su tutti i prodotti dello store. Abbiamo raccolto per voi alcune occasioni imperdibili:

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.