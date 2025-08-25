Paga a rate con Klarna e ricevi un extra sconto di 20€: tanti minimi su AliExpress!

Le offerte Back to School di AliExpress salgono ancora di livello grazie alla nuova iniziativa per pagare a rate. Basta utilizzare Klarna come metodo di pagamento (in tre rate mensili) per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ sul tuo ordine: un’occasione imperdibile per risparmiare ancora di più!
Paga con Klarna e risparmi 20€ sui prodotti già scontati: pagare a rate su AliExpress conviene
Il funzionamento della nuova iniziativa di AliExpress è semplicissimo: basta effettuare un ordine di oltre 80€ e scegliere il pagamento in tre rate con Klarna per ricevere subito uno sconto di 20€. La promo vale anche sui prodotti già scontati, quindi funziona in combinazione con le occasioni Back to School: infatti è valida sia con le offerte lampo che con coupon. Di seguito trovate un breve riepilogo delle condizioni.
- Sconto di 20€ su ordini superiori agli 80€
- Lo sconto vale anche su prodotti già scontati
- Valido per 1 utilizzo per ogni utente
Grazie a questo doppio ribasso – promo Klarna e prezzo scontato – ci sono tante occasioni al miglior prezzo. Date un’occhiata alla pagina con tutte le offerte Back to School di AliExpress (fino all’80% in meno), ma segnaliamo che i 20€ di sconto con Klarna sono validi su tutti i prodotti dello store. Abbiamo raccolto per voi alcune occasioni imperdibili:
- AMD Ryzen 7 7700 R7 7700 – 138,64€ con il coupon “ITBTS28“ e promo Klarna
- Insta360 X5 – 415,02€ con il coupon “ITBTS60“ e promo Klarna
- JONR Robot Vacuum P20 Pro – 177,47€ con il coupon “ITBTS28“ e promo Klarna
- XPPen Magic Note Pad – 184,21€ con il coupon “BTSIT45“ e promo Klarna
- Realme GT 7 Pro (12/256 GB) – 509,29€ con promo Klarna
- Narwal Freo X Ultra – 322,99€ con il coupon “ITBTS55“ e promo Klarna
- Teclast T70 (14″, 8/256 GB) – 161,78€ con il coupon “ITBTS28“ e promo Klarna
- CHUWI AuBox (Intel i9-13900HK, 16 GB, 512 GB) – 334,29€ con il coupon “ITBTS55“ e promo Klarna
- OnePlus Pad 2 (12/256 GB, con stilo incluso) – 395€ con il coupon “ITBTS60“ e promo Klarna
- ACEMAGIC Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 5700U) – 257,77€ con il coupon “BTSIT45“ e promo Klarna
- OnePlus Watch 3 – 159,52€ con il coupon “ITBTS28“ e promo Klarna
- OnePlus Buds Pro 3 – 67,03€ con il coupon “ITBTS10“ e promo Klarna
- Nintendo Switch Lite – 107,62€ con il coupon “ITBTS15“ e promo Klarna
- Xiaomi Pad 7 Pro (8/256 GB) – 273,89€ con il coupon “BTSIT45“ e promo Klarna
