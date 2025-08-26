Paga con Klarna e ricevi fino a 50€ di sconto su eBay!

L’iniziativa di AliExpress è stata un successo e la risposta di eBay è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il nuovo Coupon eBay ti permette di risparmiare fino a 50€ pagando in tre rate con Klarna: ecco come funziona la nuova promozione e come fare per ottenere il massimo dal nuovo codice.

Nuovo Coupon eBay, paga con Klarna e risparmi fino a 50€: ecco come funziona la nuova promozione

Crediti: eBay

Il funzionamento è semplicissimo: basta accedere alla pagina della promo e cliccare su “Riscatta Ora”. In questo modo il nuovo Coupon eBay sarà aggiunto automaticamente al tuo profilo eBay e potrà essere riscattato entro 7 giorni, effettuando l’acquisto che preferisci e pagando a rate con Klarna. Il buono da diritto ad uno sconto in base alla fascia di prezzo dell’ordine:

5€ per ordini da 70€ a 149,9€

10€ per ordini da 150€ a 249,9€

20€ per ordini da 250€ a 549,9€

50€ per ordini di 550€ o più

Segnaliamo che la promozione è valida solo per utenti invitati da eBay: tuttavia tentar non nuoce, quindi è bene fare un tentativo per scoprire se si ha diritto al coupon. Nel nostro caso non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione, ma abbiamo riscattato il codice senza alcun intoppo. Quindi riepilogando:

il codice da utilizzare è viene aggiunto automaticamente all’account cliccando su “ Riscatta Ora “;

“; il coupon è valido è valido solo per gli utenti invitati da eBay a partecipare a questa promozione e può essere utilizzato una sola volta;

lo sconto massimo per utilizzo è di 50€ ;

; 1 utilizzo per ogni utente

il coupon è valido solo se si paga con Klarna;

il codice ha una durata di 7 giorni da quando diventa visibile nel “Il mio eBay”.

