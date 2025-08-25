OPPO Reno 14 è in arrivo in Italia: data e promo lancio con 50€ di sconto

Dopo il debutto in Cina e a livello Global, la nuova serie OPPO Reno 14 è pronta all’uscita in Italia. La compagnia ha svelato la data di presentazione per il nostro paese, insieme alla promo lancio e ad una sorpresa: ci sarà spazio anche per l’indossabile premium OPPO Watch X2 Mini.

OPPO Reno 14: la nuova serie è pronta al lancio in Italia e c’è spazio anche per Watch X2 Mini

Crediti: OPPO

La presentazione in Europa e in Italia di OPPO Reno 14 è fissata per il 2 settembre. L’azienda cinese ha anche confermato quanti saranno i modelli in arrivo: la serie include i nuovi Reno 14 5G, insieme a Reno 14 F e 14 FS 5G. Niente versione Pro, quindi, ma ci sarà solo la variante standard della famiglia.

Sviluppata in risposta alla crescente domanda da parte degli utenti di prestazioni fotografiche sempre più avanzate e di un’integrazione più elevata di funzionalità AI, la serie Reno 14 porta la creatività mobile a un livello superiore.

Questo nuovo modello migliora l’esperienza fotografica grazie alla funzione AI Flash Photography, per scatti più nitidi e ricchi di espressione anche in condizioni di luce complesse. Gli strumenti di editing avanzati basati su AI permettono inoltre di perfezionare e personalizzare le immagini in modo semplice e preciso.

Il tutto è racchiuso in un design straordinario ispirato alla Iridescent Mermaid, frutto di un meticoloso processo a più strati che crea affascinanti riflessi di luce e finiture cangianti, capaci di catturare lo sguardo da ogni angolazione.

Insieme alla gamma di smartphone l’azienda presenterà anche OPPO Watch X2 Mini, ampliando ulteriormente il proprio ecosistema smart. Si tratta della variante più compatta e sottile di Watch X2, già disponibile in Italia.

Ricordiamo ancora una volta che l’evento è fissato per il 2 settembre a Milano: aspettando il debutto è possibile registrarsi su OPPO Store fino al 30 settembre, per ottenere fino a 50€ di sconto sull’acquisto della nuova serie Reno 14.

Gli utenti già in possesso di un dispositivo OPPO, possono accedere all’offerta tramite verifica IMEI direttamente sul sito ufficiale. I nuovi utenti, che non possiedono ancora un dispositivo OPPO, possono ottenere lo sconto iscrivendosi alla newsletter OPPO Store.

La serie OPPO Reno 14 avvistata da MediaWorld

Crediti: MediaWorld

La famiglia Reno 14 ha fatto capolino da MediaWorld, molto probabilmente per errore. Di seguito trovate configurazioni, prezzi e link all’acquisto dei vari smartphone della serie.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.