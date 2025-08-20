OPPO Find X9 Pro avrà una fotocamera da Ultra: ecco come cambierà

Dopo un periodo di pausa si torna a parlare di OPPO Find X9 Pro, il prossimo top di gamma del brand cinese. Il lancio non è stato ancora confermato, ma i dettagli trapelato in rete sono già tantissimi. Un report recente svela tante novità sul comparto fotografico, che non sarà da meno rispetto a quello di Find X8 Ultra!
OPPO Find X9 Pro, svelati i dettagli completi della fotocamera: ecco cosa possiamo aspettarci dal nuovo flagship
Abbiamo già parlato in maniera approfondita delle varie novità di OPPO Find X9 Pro (dal design al comparto tecnico): la serie dovrebbe offrire un nuovo look mentre a muovere il tutto ci sarebbe il Dimensity 9500, il futuro SoC di punta realizzato da MediaTek.
In merito al comparto fotografico ci saranno alcune differenze sostanziali rispetto a OPPO Find X8 Pro, in primis il passaggio da una Quad Camera ad una “semplice” tripla fotocamera. Il nuovo top di gamma non utilizzerà più il doppio teleobiettivo periscopico (in uso da diverse generazioni), in favore di un singolo modulo.
|OPPO Find X9 Pro
|OPPO Find X8 Pro
|Sensore principale
|50 MP (f/1.5), Sony LYT828, OIS
|50 MP (f/1.6), Sony LYT808, OIS
|Teleobiettivo
|200 MP (f/2.1), Samsung HP5, OIS, 10 cm messa a fuoco minima
|50 MP (f/2.65), Sony IMX882, OIS, 42 cm messa a fuoco
50 MP (f/4.3), Sony IMX858, OIS, 35 cm messa a fuoco
|Ultra-wide
|50 MP (f/2.0), Samsung JN5
|50 MP (f/2.0), Samsung JN5
|Selfie
|50 MP (f/2.0), Samsung JN5, autofocus
|32 MP (f/2.4), Sony IMX615, messa a fuoco fissa
|Sensore multispettrale
|Sì
|No
La fotocamera di OPPO Find X9 Pro avrà varie migliorie a cominciare dal sensore principale Sony LYT828 da 50 MP, soluzione da 1/1,28″ con una lunghezza focale di 23 mm e un’apertura di f/1.5. Il salto di qualità arriva con il teleobiettivo da 200 MP Samsung HP5 (1/1,56″, f/2.1, 70 mm) con zoom ottico 3X.
Sarebbe prevista l’aggiunta di un sensore multispettrale (dedicato alla fedeltà cromatica), un modulo già presente a bordo di OPPO Find X8 Ultra, ma assente nei fratelli minori.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat AMOLED 6,78″ 1.5K (2.780 × 1.264 pixel) con tecnologia LIPO
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: (INEDITO) MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 4,0 GHz – Cortex-X930 “Travis”
- 3 x 2,0 GHz – Cortex-X930 “Alto”
- 4 x Cortex-A730 “Gelas”
- GPU: Immortalis “Drage”
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- Storage: 128/256 GB UFS 3.1 non espandibile
- Batteria: 7.000/7.500 mAh, silicio-carbonio
- Ricarica: wireless 50W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.5-2.0-2.1) con LYT828, OIS, ultra-wide Samsung JN5 e teleobiettivo periscopico Samsung HP5 con OIS | Hasselblad + imaging OPPO Lumo
- Selfie camera: Samsung JN5 50 MP (f/2.0)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16