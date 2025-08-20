OPPO Find X9 Pro avrà una fotocamera da Ultra: ecco come cambierà

Di
Gabriele Cascone
-
oppo find x9 pro
Crediti: @ACE100xd (X)

Dopo un periodo di pausa si torna a parlare di OPPO Find X9 Pro, il prossimo top di gamma del brand cinese. Il lancio non è stato ancora confermato, ma i dettagli trapelato in rete sono già tantissimi. Un report recente svela tante novità sul comparto fotografico, che non sarà da meno rispetto a quello di Find X8 Ultra!

OPPO Find X9 Pro, svelati i dettagli completi della fotocamera: ecco cosa possiamo aspettarci dal nuovo flagship

oppo find x9 pro ultra
Il presunto design della serie Find X9 – Crediti: Weibo

Abbiamo già parlato in maniera approfondita delle varie novità di OPPO Find X9 Pro (dal design al comparto tecnico): la serie dovrebbe offrire un nuovo look mentre a muovere il tutto ci sarebbe il Dimensity 9500, il futuro SoC di punta realizzato da MediaTek.

In merito al comparto fotografico ci saranno alcune differenze sostanziali rispetto a OPPO Find X8 Pro, in primis il passaggio da una Quad Camera ad una “semplice” tripla fotocamera. Il nuovo top di gamma non utilizzerà più il doppio teleobiettivo periscopico (in uso da diverse generazioni), in favore di un singolo modulo.

OPPO Find X9 ProOPPO Find X8 Pro
Sensore principale50 MP (f/1.5), Sony LYT828, OIS50 MP (f/1.6), Sony LYT808, OIS
Teleobiettivo200 MP (f/2.1), Samsung HP5, OIS, 10 cm messa a fuoco minima50 MP (f/2.65), Sony IMX882, OIS, 42 cm messa a fuoco

50 MP (f/4.3), Sony IMX858, OIS, 35 cm messa a fuoco
Ultra-wide50 MP (f/2.0), Samsung JN550 MP (f/2.0), Samsung JN5
Selfie50 MP (f/2.0), Samsung JN5, autofocus32 MP (f/2.4), Sony IMX615, messa a fuoco fissa
Sensore multispettraleNo

La fotocamera di OPPO Find X9 Pro avrà varie migliorie a cominciare dal sensore principale Sony LYT828 da 50 MP, soluzione da 1/1,28″ con una lunghezza focale di 23 mm e un’apertura di f/1.5. Il salto di qualità arriva con il teleobiettivo da 200 MP Samsung HP5 (1/1,56″, f/2.1, 70 mm) con zoom ottico 3X.

Sarebbe prevista l’aggiunta di un sensore multispettrale (dedicato alla fedeltà cromatica), un modulo già presente a bordo di OPPO Find X8 Ultra, ma assente nei fratelli minori.

Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: /
  • Colorazioni: /
  • Certificazione: IP68/IP69
  • Display: Flat AMOLED 6,78″ 1.5K (2.780 × 1.264 pixel) con tecnologia LIPO
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: (INEDITO) MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 1 x 4,0 GHz – Cortex-X930 “Travis”
    • 3 x 2,0 GHz – Cortex-X930 “Alto”
    • 4 x Cortex-A730 “Gelas”
  • GPU: Immortalis “Drage”
  • RAM: 8/12 GB LPDDR4X
  • Storage: 128/256 GB UFS 3.1 non espandibile
  • Batteria: 7.000/7.500 mAh, silicio-carbonio
  • Ricarica: wireless 50W
  • Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.5-2.0-2.1) con LYT828, OIS, ultra-wide Samsung JN5 e teleobiettivo periscopico Samsung HP5 con OIS | Hasselblad + imaging OPPO Lumo
  • Selfie camera: Samsung JN5 50 MP (f/2.0)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
  • Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16