OPPO Find N6 e Find N6 Flip sono già in sviluppo ed hanno un periodo d’uscita

Dopo un anno senza pieghevoli a febbraio la casa cinese ha lanciato Find N5, un vero e proprio concentrato di stile e di tecnologia. Secondo le ultime indiscrezioni pare che non ci sarà da attendere troppo per il prossimo modello: OPPO Find N6 sarebbe già in sviluppo ed un noto insider anticipa perfino il periodo d’uscita.

OPPO Find N6 si farà: il prossimo top di gamma pieghevole ha anche un periodo d’uscita

Find N5 – Crediti: OPPO

Il prossimo top di gamma pieghevole di OPPO si farà e dovrebbe debuttare nel corso del primo trimestre del 2026, sia nella versione Find N6 (Fold) che in quella Find N6 Flip. Impossibile non guardare al mese di febbraio, lo stesso di Find N5: il dispositivo è stato presentato in Cina e in alcuni paesi Global a inizio anno, ma purtroppo non in Europa.

Teniamo le dita incrociate per OPPO Find N6 ma anche in questo caso si tratta di un’incognita. Stando alle ultime indiscrezioni l’azienda avrebbe già dato il via al lavori sul prossimo pieghevole e non passerà troppo tempo per il debutto.

Ricordiamo che Find N3 è stato annunciato ad ottobre 2023: per tutto l’anno successivo si è parlato del suo successore ma questo si è concretizzato solo a febbraio 2025.

Il prossimo top di gamma pieghevole dovrebbe essere ancora più sottile rispetto a Find N5 (8,93 mm di spessore da chiuso, 4,21 mm una volta aperto). Anche il peso dovrebbe scendere rispetto agli attuali 229 grammi. Visti i precedenti diamo per scontata la presenza dello Snapdragon 8 Elite 2, il prossimo chipset di punta realizzato da Qualcomm (il nome è ancora incerto ma sarà lanciato a fine settembre).

