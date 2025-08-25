Un primo sguardo a ColorOS 16: ecco quanto è fluida la nuova interfaccia

Pete Lau mostra quanto è fluida la nuova ColorOS 16 (che farà da base anche per la prossima OxygenOS 16). Il lancio non è ancora stato confermato, ma i test beta chiusi sono già iniziati. I primi smartphone con a bordo l’UI? Impossibile non pensare alla serie OPPO Find X9, protagonista di leak corposi proprio in questi giorni.

ColorOS 16/OxygenOS 16 nelle prime immagini ufficiali: questo video mostra quanto è fluida la nuova UI

Crediti: OPPO

Un breve video pubblicato da Pete Lau, co-fondatore di OnePlus e ora a capo di OPPO, mostra di cosa è capace la nuova ColorOS 16. Non vengono mostrati dettagli dell’interfaccia, quindi il design è ancora celato. Tuttavia il dirigente si concentra sulla fluidità delle animazioni ed offra una panoramica di quello che ci aspetta (seppur minima).

Visto il collegamento tra OPPO e OnePlus, ricordiamo che la base tra i software dei due brand è la stessa. Tuttavia in Cina e occidente OPPO utilizza ColorOS mentre i dispositivi OnePlus continuano a montare OxygenOS nei mercati Global.

Al momento né ColorOS 16 né OxygenOS 16 hanno ancora una data d’uscita ufficiale. Visti i precedenti è probabile che per entrambi i software bisognerà pazientare almeno fino a fine settembre.