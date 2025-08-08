Jessica (Chieh-Ya) Chuang è la nuova Italy CMO di OPPO

OPPO annuncia la nomina di Jessica (Chieh-Ya) Chuang come nuova Italy CMO. Con un’esperienza internazionale consolidata e una profonda conoscenza dell’ecosistema OPPO, Chuang guiderà la strategia di marketing dell’azienda in Italia, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente il posizionamento nel mercato e contribuire alla crescita del brand.

Cambio al vertice per OPPO: la nuova CMO per l’Italia è Jessica (Chieh-Ya) Chuang

Crediti: OPPO

La sua nomina rappresenta un chiaro segnale dell’impegno di OPPO verso l’Italia, riconosciuta come uno dei mercati chiave a livello continentale. Il nuovo incarico si inserisce infatti all’interno di una visione strategica più ampia, volta a dare ancora maggiore centralità al nostro Paese nello sviluppo delle attività di marketing e comunicazione, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili tecnologie all’avanguardia e offrire ai consumatori esperienze innovative, su misura e di valore.

Jessica (Chieh-Ya) Chuang ha iniziato la sua carriera tra Asia e Stati Uniti, ricoprendo ruoli chiave nel settore della comunicazione e del branding per aziende internazionali.

Nel 2019 è entrata in OPPO come Head of Corporate PR, distinguendosi nella costruzione dell’identità globale del brand attraverso campagne e partnership iconiche come OPPO INNO Day e partnership con i principali eventi globali come Wimbledon, Roland-Garros e UEFA Champions League.

Dal 2024 ha assunto il ruolo di Head of Product PR, lavorando per valorizzare il posizionamento tecnologico dell’azienda.

Oggi, nel suo nuovo ruolo di Italy CMO OPPO, guiderà la strategia e l’evoluzione del brand nel nostro Paese con l’obiettivo di rafforzare il legame tra innovazione, creatività e crescita.

“Sono onorata di assumere questo nuovo ruolo in Italia, un Paese che rappresenta un punto di riferimento per OPPO in Europa – ha dichiarato Jessica Chuang, ItalyCMO OPPO – Lavoreremo per valorizzare ancora di più l’identità del brand, con l’obiettivo di portare tecnologia e innovazione sempre più vicine alle persone, in linea con la visione globale di OPPO”.