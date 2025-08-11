Con OpenArt puoi creare i video Brain Rot con un solo click grazie all’AI!

OpenArt è una nuova startup fondata da alcuni ex dipendenti di Google che sta diventando sempre più popolare grazie al lavoro innovativo svolto sui cosiddetti video “Brain Rot” generati dall’AI e alla nuova funzione “Storia con un clic” che consente la creazione di video partendo semplicemente da una frase o una canzone in appena un minuto.

“Storia con un clic” di OpenArt, tutto quello che c’è da sapere

Crediti: OpenArt

Sono circa 3 milioni gli utenti che, ogni mese, sono attivi su OpenArt, nuova startup che sta lavorando per migliorare la creazione di contenuti tramite intelligenza artificiale. Con la funzione “Storia con un clic” è possibile creare un video in solo un minuto partendo da tre modelli predefiniti (Vlog con personaggi, video musicali o esplicativi) e più di 50 modelli di AI.

La cosa che più stupisce di questa funzione rivoluzionaria è l’abbattimento di uno dei limiti più grossi riscontrati da altri strumenti simili: quello di non sapere rendere coerenti tra loro i percorsi dei vari personaggi all’interno dei video.

Attenzione però perché non è tutto oro ciò che luccica. Dietro le enormi potenzialità di questa funzione di OpenArt si celano grossi rischi. La possibilità di utilizzare per i video personaggi conosciuti (come ad esempio Pikachu o Super Mario) espone l’utente al rischio di violare il copyright e, quindi, di essere trascinato in tribunale per violazione della proprietà intellettuale, con tutto ciò che ne consegue.

Nel frattempo, il lavoro di OpenArt sembra destinato a proseguire a gonfie vele: se agli utenti vengono offerti diversi piani di abbonamento (a partire da 14 dollari/mese), per il futuro sono attese tante altre funzioni innovative come lo sviluppo di un’applicazione da utilizzare su smartphone e la possibilità di generare una conversazione tra due (o più) personaggi.