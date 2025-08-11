GPT-5 non piace, OpenAI riporta GPT-4o su ChatGPT su richiesta degli utenti

OpenAI ha rapidamente risposto alle richieste degli utenti di ChatGPT, ripristinando GPT-4o come opzione dopo la sua sostituzione con GPT-5. La decisione di rendere GPT-5 il modello predefinito aveva causato diffusa frustrazione e un senso di “lutto” tra molti utilizzatori.

A furor di popolo, OpenAI ripristina ChatGPT con GPT-4o

Crediti: OpenAI

La rimozione del selettore del modello, che costringeva gli utenti a GPT-5, ha suscitato malcontento. Molti lamentavano la perdita della “personalità” e della connessione emotiva con GPT-4o, descritto come “un amico” o “un partner” per il suo tono più conversazionale, ottimistico e personale. Le risposte di GPT-5 sono state percepite come più brevi, meno accurate e dal tono “corporate”. Anche utenti professionali si sono lamentati della rimozione improvvisa di otto modelli legacy, ciascuno usato per scopi specifici (creatività, logica, ricerca, scrittura).

Di fronte a queste lamentele, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha annunciato su Twitter/X che gli utenti Plus avrebbero nuovamente la possibilità di scegliere GPT-4o. Il CEO ha anche promesso miglioramenti per GPT-5 e maggiore trasparenza sul modello in uso. Questo rapido ripristino sottolinea l’importanza del feedback degli utenti e la necessità di offrire flessibilità e controllo nelle interazioni con l’AI.

Non è raro che gli aggiornamenti dei chatbot alienino temporaneamente gli utenti, ma la scelta di OpenAI di ripristinare GPT-4o è una chiara ammissione degli errori commessi.