OpenAI lancia ChatGPT con GPT-5: il nuovo modello di punta gratis per tutti

OpenAI, con un evento in livestreaming, ha finalmente annunciato il rilascio del tanto atteso GPT-5, rendendolo disponibile gratuitamente per tutti gli utenti fin da subito. L’azienda statunitense ha affermato che il modello è il suo migliore in assoluto per coding, scrittura, sicurezza, accuratezza e molto altro. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha espresso il suo entusiasmo, paragonando l’esperienza con GPT-5 al salto qualitativo dal display pixelato dell’iPhone al Retina Display, sottolineando come si senta davvero di parlare con un esperto in qualsiasi argomento.

GPT-5 è finalmente qui: tutte le novità presentate da OpenAI

Crediti: OpenAI

Una delle innovazioni più significative di GPT-5 è la sua natura di modello di ragionamento predefinito. Questo significa che il sistema è programmato per affrontare problemi complessi suddividendoli in parti più piccole, offrendo un’esperienza unificata e semplificata per gli utenti, eliminando la necessità di selezionare opzioni come “Think Longer”. Il nuovo modello è anche molto più veloce del precedente o3. Ancora più importante, GPT-5 soffre di meno allucinazioni, con OpenAI che dichiara una probabilità circa dell’80% inferiore di includere errori fattuali rispetto a o3 quando il modello “pensa”. Questo è un progresso cruciale, dato che le allucinazioni sono state una debolezza significativa dei modelli di ragionamento.

OpenAI ha inoltre reso GPT-5 il suo modello AI più sicuro fino ad oggi. Grazie alla nuova funzione Safe Completions, che si sforza di fornire la risposta più utile possibile rimanendo entro i limiti di sicurezza imposti, gestisce meglio i prompt ambigui e fornisce solo informazioni di alto livello in situazioni delicate per prevenire danni. Inoltre, GPT-5 è migliorato nel rispondere a domande relative alla salute, suggerendo di rivolgersi a professionisti sanitari e adattando le risposte al livello di conoscenza e alla geografia dell’utente. Inoltre, è considerato il miglior modello di OpenAI per il coding e un migliore scrittore, capace di trasformare le bozze in testi “coinvolgenti e risonanti”.

Con GPT-5, ChatGPT riceve nuove funzionalità: gli utenti possono ora scegliere un colore per le loro chat, e sono state semplificate le connessioni con Gmail, Google Calendar e Google Contacts. Vengono anche introdotte personalità predefinite (cinico, robot, ascoltatore, nerd) nelle Custom Instructions, disponibili come ricerca in anteprima. La funzionalità Advanced Voice è stata aggiornata per una migliore comprensione e adattamento dello stile di parlato, sostituendo la Standard Voice Mode.

Per quanto riguarda l’accessibilità, sebbene GPT-5 sia gratuito, esistono versioni come GPT-5 mini (che compare quando gli utenti gratuiti e Plus raggiungono il limite d’uso) e GPT-5 Pro (esclusiva per gli abbonati al piano Pro da 200$ al mese), con limiti di query più generosi per gli utenti Plus e illimitati per i clienti Pro.