Questi Samsung riceveranno One UI 8 Beta a settembre

Rispetto a quanto avvenuto con la release precedente, lo sviluppo della nuova One UI 8 sembra procedere a gonfie vele, con un rilascio più celere. Attualmente solo alcuni modelli hanno avuto accesso alla versione beta ma l’elenco di smartphone Samsung supportati dovrebbe allungarsi nel corso del mese di settembre.

One UI 8 Beta: ecco la lista degli smartphone Samsung che riceveranno l’aggiornamento a settembre

Crediti: Samsung

Nel momento in cui scriviamo Samsung non ha ancora svelato quando sarà disponibile la versione stabile ma l’ipotesi più verosimile è che si partirà proprio da settembre, con la gamma Galaxy S25.

Intanto l’azienda continuerà il rilascio di One UI 8.0 Beta per altri smartphone: di seguito trovale l’elenco leak dei modelli Samsung che dovrebbero ricevere l’update sperimentale durante il prossimo mese.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Basata su Android 16, la nuova One UI 8.0 è stata lanciata in via ufficiale insieme ai pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. La versione beta ha fatto capolino prima a bordo della serie Galaxy S25 e poi sulla gamma Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6.

Ricordiamo che le release beta sono disponibili solo per alcuni paesi idonei come la Corea del Sud, gli USA, il Regno Unito e l’India. Aspettando il rilascio ufficiale ecco la lista presunta dei dispositivi che dovrebbero ricevere la nuova versione.

Per quanto riguarda il futuro del software di Samsung si vocifera di una futura One UI 8.5 in arrivo a gennaio 2026 mentre One UI 9 dovrebbe arrivare con i prossimi pieghevoli, a luglio 2026. L’azienda avrebbe in programma un cambio di strategia per il rilascio della sua UI, ma per ora manca una conferma ufficiale.