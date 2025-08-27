One UI 8 Beta 6 potrebbe portare i sottotitoli in tempo reale per le chiamate

La prossima One UI 8 Beta 6 dovrebbe essere l’ultima versione prima del rilascio stabile per i primi smartphone Samsung interessati. La release finale potrebbe introdurre varie novità e tra questa anche il supporto per i sottotitoli in tempo reale durante le chiamate.

One UI 8 Beta 6 per Samsung Galaxy S25: avvistata la funzione Call Captions, con i sottotitoli in tempo reale per le chiamate

Crediti: Sammobile

Attualmente Samsung ha rilasciato cinque versioni beta di One UI 8: di recente l’annuncio del debutto stabile a settembre per i primi smartphone idonei (la serie Galaxy S25) è arrivato in via ufficiale eppure sembra che il colosso asiatico possa avere un’altra carta da giocare.

La scorsa settimana è stata avvistata nei server Samsung un’ulteriore beta destinata alla gamma Galaxy S25, con due novità. Ci dovrebbe essere una versione aggiornata di Now Brief in grado di leggere ad alta voce i riassunti della giornata, insieme ad una funzionalità dell’app Galleria (una nuova opzione per rimuovere il rumore vai video).

Nelle scorse ore è emersa una release alternativa siglata S938BXXU5ZYHB: questa potrebbe essere la prossima One UI 8 Beta 6 ed oltre alle due feature già citata sarebbe stata introdotta un’altra novità. Si tratterebbe della modalità Call Captions, in grado di mostrare i sottotitoli in tempo reale durante le chiamate.

La voce dell’interlocutore viene tradotta in testo, una funzione utile sia in quei momenti in cui ci sono problemi di audio sia per migliorare l’accessibilità degli smartphone Samsung. Chiaramente quando l’opzione è attiva, l’altra persona sarà informata che sono attivi i sottotitoli della chiamata.

Ricordiamo che per ora si tratta di una beta e di funzionalità destinate alla gamma Galaxy S25 (almeno in base a quanto emerso finora).