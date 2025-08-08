Nubia Air senza più segreti: inizia la nuova era degli ultra-sottili

Con il 2025 entrato ormai nella sua seconda metà, sembra stia per nascere un nuovo trend per quanto riguarda il design degli smartphone. Se Samsung ci ha già dimostrato quanto possa essere sottile un pieghevole con il suo Galaxy Z Fold 7, nei prossimi mesi potrebbero arrivare sul mercato una serie di dispositivi ultra-sottili che andranno a sfidare l’ingegneria moderna per compattare tutto l’hardware in scocche sempre meno spesse. Se il trend potrebbe essere aperto da Apple con iPhone Air, sembra proprio che anche i brand cinesi non siano rimasti a guardare: Nubia, per esempio, potrebbe avere il suo Nubia Air.

Nubia Air potrebbe essere un nuovo smartphone ultra-sottile: un po’ iPhone, un po’ Pixel

Crediti: Evan Blass Crediti: Evan Blass

In queste ore, infatti, sono emerse in rete le prime immagini di Nubia Air, un nuovo smartphone del popolare brand cinese, che potrebbe avere come caratteristica principale proprio l’estrema sottigliezza. Nei bozzetti condivisi da Evan Blass, tuttavia, non è possibile apprezzare lo spessore, ma lo smartphone sembra essere un misto tra iPhone e Google Pixel.

La forma del dispositivo, infatti, riprende quella degli iPhone, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico Nubia potrebbe aver preso spunto da quanto di buono fatto da Google con i suoi Pixel di ultima generazione. Dettaglio fondamentale di questo primo leak è la presenza del sensore per le impronte digitali sotto lo schermo, seppur al momento non si conoscano le specifiche (sarà ad ultrasuoni?).

Crediti: Evan Blass

Con un nuovo leak sembrano essere stati svelati tutti i possibili segreti dietro questo nuovo smartphone di Nubia: potrebbe trattarsi, viste le specifiche tecniche, di un nuovo mid-range particolarmente economico, alimentato dal chipset UNISOC T8300 con 8 GB di RAM. Non dovrebbe mancare tanto neanche alla commercializzazione di Nubia Air, dato che il dispositivo è stato anche già fotografato dal vivo.

Nubia Air – Scheda tecnica (presunta)

Crediti: Evan Blass

dimensioni e peso – 164.17 x 76.57 x 6.7 mm per 172 grammi

display OLED da 6,78″ FHD+ (2720 x 1.224 pixel)

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

SoC UNISOC T8300 a 6 nm

CPU octa-core (2x A78 @ 2.2 GHz + 6x A55 @ 2.0 GHz)

GPU Mali G57

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

di storage UFS 2.2 non espandibile batteria da 5.000 mAh

fotocamera da 50 + 2 + 0.08 MP con Flash LED

con Flash LED selfie camera da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Android 15

Il 2025, quindi, potrebbe vedere l’arrivo (o il ritorno) degli smartphone ultra-sottili: finalmente qualcosa di nuovo per ravvivare un settore rimasto un po’ fermo negli ultimi anni.

Ultimo aggiornamento: 8 agosto