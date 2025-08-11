Nintendo Hello, Mario! è l’app per iOS e Android che fa divertire grandi e piccini



L’app Nintendo Hello, Mario! insieme alla My Mario Collection rappresenta l’ultima novità dedicata ai più piccoli dall’azienda giapponese. Un’applicazione tutta nuova, disponibile per tantissimi dispositivi e una collezione di prodotti con un unico protagonista: Super Mario, l’idraulico più amato dai bimbi di tutto il mondo. Tutto questo sarà disponibile tra pochissimi giorni!

Nintendo Hello, Mario! e My Mario Collection, tutto quello che devi sapere

Crediti: Nintendo

Davvero tantissime le novità che Nintendo ha pensato per i più piccoli in occasione dell’ultimo evento di lancio. Ad essere presentata ufficialmente, infatti, una nuova applicazione mobile denominata Nintendo Hello, Mario! che, disponibile su Switch, Android e iOS, sarà completamente gratuita (quindi senza la necessità di abbonamenti o acquisti in-app per funzionare al meglio) ed è perfetta per il divertimento di bambini e neonati. Il suo utilizzo, infatti, sarà contraddistinto dalla massima semplicità.

Nintendo Hello, Mario!, però, non è la sola novità dell’azienda giapponese. Per i più piccoli, infatti, sarà in arrivo anche una nuova collezione di prodotti, denominata My Mario Collection, contenente al suo interno i prodotti più disparati come vestitini, abbigliamento in genere, giochi per i dentini, stoviglie o peluche.

A spiccare su tutti sono e saranno, però, due set di blocchi da costruzione in legno (da sempre molto amati dai bambini). Il primo sarà più piccolo, con appena 3 pezzi (Super Mario, il fungo e il punto interrogativo) mentre il secondo, più numeroso, da 30 pezzi, con l’aggiunta di altri super personaggi come la principessa Peach, Luigi e Yoshi a un costo, rispettivamente, di 20$ e 135$.

In un primo momento, sia l’app Hello, Mario! Che i prodotti della collezione My Mario saranno disponibili solo in Giappone a partire dal prossimo 26 agosto 2025. Per il resto del mondo pare si dovrà attendere il prossimo anno.