L’app TV di Netflix è tutta nuova: il design rinnovato adesso in rollout anche su Apple TV

Quante volte passiamo più tempo a cercare un contenuto su Netflix piuttosto che goderci la visione di un film o di una serie TV? Il problema potrebbe essere l’interfaccia un po’ troppo complicata e per questo motivo il colosso statunitense dello streaming video ha deciso di introdurre un nuovo design più semplice e diretto, con una homepage rinnovata ed una sezione con tutti i propri contenuti preferiti.

Nuova homepage e nuova sezione “My Netflix” in arrivo sull’app TV

Crediti: Netflix

Attualmente il fase di test, il nuovo design per l’app TV di Netflix propone un look più dinamico che favorisce un accesso diretto ai contenuti con maggiore rilevanza per l’utente. La nuova schermata home, infatti, mostra molti più dettagli di prima, con titoli, trailer e sinossi immediatamente visibili, in modo da consentire una scelta più veloce del contenuto da guardare.

“Spesso vediamo gli utenti fare ginnastica con gli occhi mentre esaminano l’esperienza domestica. Volevamo davvero che potessero capire più facilmente se un titolo è adatto a loro” ha dichiarato Pat Flemming di Netflix ai microfoni di The Verge. Il nuovo design, inoltre, elimina anche la barra laterale in favore di una serie di menu visualizzabili direttamente in cima alla home page.

La sezione “My Netflix“, inoltre, offre un accesso facilitato a tutti i contenuti guardati di recente, in modo da poter riprendere immediatamente la visione, oppure scoprire contenuti affini che potrebbero piacere. Il nuovo design, tuttavia, è attualmente disponibile soltanto per un ristretto gruppo di tester.

Il CEO di Netflix, Greg Peters, durante l’ultima conferenza per i risultati finanziari ha annunciato che questo nuovo design sarà disponibile per tutti entro la fine del 2025. Con un post sul blog ufficiale, invece, Netflix ha mostrato nel dettaglio il funzionamento della nuova interfaccia con un video esplicativo.

Il rollout del nuovo design è iniziato anche in Italia, con l’app per Android TV e Google TV tra le prime a ricevere l’aggiornamento con l’inedita interfaccia. Al momento risultano aggiornate anche le app per le altre piattaforme TV, come Tizen oppure webOS (seppur non tutti i modelli l’hanno già ricevuta), ma l’aggiornamento è finalmente arrivato anche su Apple TV.

Ultimo aggiornamento: 12 agosto

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le