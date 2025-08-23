Narwal Freo X Ultra è il tuo alleato per una casa splendente: ora a 344€ spedito dall’Italia!

Stanco delle solite pulizie? Trasforma la cura dei pavimenti in modo smart con Narwal Freo X Ultra: questo robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one è progettato per offrire performance impeccabili con il minimo sforzo. E grazie alla promo Back to School di AliExpress il prezzo scende a soli 344€ (coupon “GIZDEAL55“) con tanto di spedizione gratis direttamente dall’Italia!

Narwal Freo X Ultra al miglior prezzo, grazie a questo Coupon AliExpress (e c’è la spedizione dall’Italia)

Crediti: Narwal

Immagina una potenza di aspirazione di 8200 PA che non lascia scampo a polvere, sporco, peli e capelli. Per chi ha amici a quattro zampe, la spazzola centrale anti-groviglio è una vera manna dal cielo mentre la funzione di lavapavimenti è dotata di una marcia in più.

Freo X Ultra lava a fondo grazie alla tecnologia DirtSense, che monitora il livello di pulizia dei pavimenti e ripete il lavaggio finché non sono immacolati. E con EdgeSwing pulisce anche i bordi e gli angoli in modo preciso, eliminando la necessità di curare manualmente i battiscopa.

La sua base all-in-one si occupa di tutto, lavando e asciugando i panni e offrendo fino a 7 settimane di conservazione della polvere. Con la navigazione LiDAR 4.0 e il triplo laser, si muove in casa con precisione millimetrica evitando ostacoli e mappando gli ambienti con cura.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.