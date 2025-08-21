Nano Banana: cosa sappiamo del misterioso generatore di immagini AI

In questi giorni ha fatto capolino una novità per gli appassionati di modelli AI, specialmente per gli utenti in cerca di un generatore di immagini in grado di far impallidire i giganti del settore. Nano Banana è il fenomeno del momento è pare che dietro questo nomignolo simpatico si nasconda uno dei colossi tecnologici più potenti al mondo. Sarà davvero così? Intanto facciamo il punto della situazione con tutti i dettagli conosciuti finora.

Nano Banana AI è un progetto di Google? Tutto quello che sappiamo finora: come funziona, quanto costa e cosa può fare con le immagini

Crediti: FluxAI

Nano Banana è un misterioso generatore di immagini AI apparso praticamente dal nulla: ha conquistato tutti con la sua potenza, ma è spuntato senza proclami, comunicati stampa o altro. Il modello AI è stato scovato all’interno della sezione Battle di LMArena: la piattaforma open-source consente di confrontare e valutare diversi modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) e la modalità Battle consente di provarne due alla cieca.

Ebbene, Nano Banana ha sorpreso tutti grazie alla sua capacità di produrre immagini accurate, di interpretare istruzioni a più livelli e di modificare foto con una qualità straordinaria. Guardare per credere: il post in basso presenta vari test, sia con foto reali che con immagini realizzate direttamente dal modello AI (con risultati che sfidano perfino Photoshop).

It’s over.



Google’s new image model Nano Banana just killed Photoshop.



Say what you want, it edits anything just by describing it — no tools, no layers, no hassle.



10 insane examples you won’t believe:



1/ Asked Nano-Banana for a straight-on portrait — it nailed it instantly. https://t.co/oeHfsCUDnr — CHOI (@arrakis_ai) August 15, 2025

L’ipotesi più diffusa è che Nano Banana sia il nuovo generatore di immagini AI realizzato da Google (e quindi collegato direttamente a Imagen e Gemini), attualmente in fase di prova in veste segreta. Nel momento in cui scriviamo manca ancora una conferma ufficiale, quindi per ora l’origine del modello va presa con le pinze (e considerata come un rumor).

Domande frequenti su Nano Banana AI