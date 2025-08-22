Scegliere un nuovo robot aspirapolvere di fascia alta nel 2025 può essere un’impresa. Le schede tecniche sono fitte di sigle, numeri e promesse di una pulizia con il minimo della fatica. Oggi mettiamo sotto la lente d’ingrandimento due dei robot aspirapolvere e lavapavimenti migliori del 2025: il Mova V50 Ultra Complete e il Roborock Saros 10r.

Nel corso di questi mesi li abbiamo studiati a fondo, mettendoli alla prova con diverse tipologie di sporco e in diversi scenari di utilizzo, effettuando praticamente tutti i test possibili per la categoria, con lo scopo di aiutarvi nella scelta non solo basandoci sulle caratteristiche tecniche, ma soprattutto focalizzandoci sulle possibili esigenze di ognuno di voi: insomma, vi aiuteremo a scegliere il miglior robot aspirapolvere e lavapavimenti del 2025.

MOVA V50 Ultra Complete vs. Roborock Saros 10r: quale robot top di gamma comprare nel 2025

Video confronto MOVA V50 Ultra Complete vs. Roborock Saros 10r

Design e materiali

A un primo sguardo, la differenza più evidente tra i due è la loro “statura”. Il Roborock Saros 10r punta tutto sulla sua agilità: con appena 7,9 cm di altezza, è un robot progettato per infilarsi in spazi dove altri si arrendono. E lo fa anche grazie all’assenza della classica torretta LiDAR sporgente, che gli permette di pulire senza problemi sotto divani, letti e mobili bassi.

Il Mova V50 Ultra Complete, con i suoi 8,9 cm, potrebbe sembrare in svantaggio, ma nasconde un asso nella manica: una torretta LiDAR retrattile. È una soluzione ingegnosa: il robot mappa con la massima precisione e, quando incontra un mobile basso, semplicemente ritrae il sensore e ci passa sotto. Ed è una soluzione molto intelligente, con la quale il robot garantisce la velocità e la precisione del LiDAR e la possibilità di “infilarsi” in spazi bassi.

Ma il Mova mette in campo un’altra caratteristica che fa la differenza: grazie al suo sistema StepMaster, riesce a superare ostacoli, soglie e binari fino a 6 cm. Ed è un valore eccezionale, quasi doppio rispetto ai 4 cm del Roborock. Nella vita di tutti i giorni, questo significa meno interruzioni, meno interventi manuali e la certezza che il robot possa pulire tutta la casa in un unico ciclo, senza rimanere bloccato.

Questo approccio differente si riflette anche nel design delle loro imponenti basi di ricarica e autosvuotamento. La base del Roborock Saros 10r segue la filosofia del brand: è compatta, minimale e molto elegante. Le sue linee pulite e le dimensioni contenute la rendono più facile da integrare in diversi contesti abitativi, da un corridoio a un angolo del salotto, quasi scomparendo nell’ambiente. La qualità dei materiali è alta e trasmette una sensazione di solido minimalismo.

La stazione del Mova V50 Ultra Complete, invece, è visibilmente più imponente ma il motivo è dovuto alla quantità di funzionalità che integra: non a caso nella recensione del robot abbiamo sottolineato che si tratta di una delle basi di ricarica e autosvuotamento più complete del mercato. Il suo design è moderno e strutturato, pensato per integrare funzioni come il doppio serbatoio per i detergenti, il sistema di asciugatura rapida e le lampade UV. Occupa più spazio, è innegabile, ma giustifica la sua presenza con un’estetica pensata quasi per sottolineare le sue capacità superiori.

Per il resto entrambi i prodotti trasmettono la medesima sensazione di “top di gamma”, le strutture sono solide, le plastiche di ottima qualità ed è indubbio che entrambi i brand abbiano focalizzato parte delle proprie energie anche sul design, in modo da garantire agli utenti dei dispositivi perfettamente in grado di inserirsi in praticamente qualsiasi ambiente domestico.

Pulizia, lavaggio e basi di ricarica

E il design è il biglietto da visita, le performance di pulizia sono l’anima di questi robot. Parlando di aspirazione, il Mova V50 Ultra Complete mette subito in chiaro le sue capacità con un motore davvero eccezionale: ben 24.000 Pascal (Pa) di potenza. Il Roborock si difende con un rispettabilissimo valore di 19.000 Pa. Ma cosa significa questa differenza nella pratica? Significa avere una riserva di potenza cruciale in determinate condizioni di pulizia. Su un pavimento liscio la differenza può essere quasi irrilevante, ma sui tappeti ad esempio il Mova dimostra una capacità superiore di aspirare tra le fibre per estrarre non solo la polvere superficiale, ma anche quella più fine e pesante oppure i peli degli animali domestici, che tendono ad ancorarsi in profondità.

A questo contribuisce in modo decisivo il suo doppio sistema di pulizia. Per l’aspirazione, il Mova non si affida a una singola spazzola, ma a due rulli in gomma che ruotano in senso opposto. Questo design non solo riduce drasticamente l’aggrovigliamento di peli e capelli, ma crea un’azione meccanica che solleva attivamente lo sporco prima di aspirarlo, quasi come se “pizzicasse” il pavimento. È un approccio più aggressivo ed efficace, specialmente su determinati tipi si superfici o in abitazioni in cui sono presenti animali domestici.

Ma è sul lavaggio che le filosofie dei due robot si divaricano in modo netto, mostrando due tecnologie molto diverse. Il Roborock adotta un approccio estremamente solido e collaudato: due mop che ruotano a 200 giri al minuto esercitando una buona pressione, e che vengono poi igienizzati e rigenerati nella base con un getto d’acqua a 80°C. L’igiene dei panni è garantita, e il risultato sul pavimento è ottimo.

Il Mova, invece, ha un segreto: i suoi mop non solo girano più velocemente (260 giri al minuto), ma lavano con l’acqua calda. Grazie al lavaggio termico attivo, il robot utilizza acqua calda direttamente sulla superficie da trattare. La differenza? Immaginate di provare a pulire una padella unta: con l’acqua fredda si fatica, con l’acqua calda lo sporco si scioglie istantaneamente. Ecco, grazie a questa tecnologia l’efficacia del mova contro macchie secche, impronte unte o residui di cibo in cucina è davvero buona. E non è tutto. A completare l’opera c’è il sistema DuoSolution, che permette di caricare due diversi tipi di detergente e di scegliere quale usare a seconda della stanza o del tipo di sporco. Volete un detergente igienizzante per il bagno e uno profumato per la zona giorno? Con Mova si può fare, in automatico: basta impostare le proprie preferenze nell’applicazione.

Rilevamento degli ostacoli e basi di ricarica e autosvuotamento

L’efficacia di un robot autonomo si fonda anche sul suo sistema di navigazione e sulla sua capacità di elaborare i dati ambientali, ed in questo campo entrambi i modelli integrano soluzioni avanzate per la mappatura e l’identificazione degli ostacoli in tempo reale. Il Mova V50 Ultra Complete utilizza un sistema di rilevazione a più livelli: il sensore LiDAR, posizionato sulla torretta retrattile, è responsabile della mappatura accurata degli ambienti, mentre i sensori frontali dTOF (direct Time-of-Flight) e i laser si occupano del rilevamento preciso degli oggetti a corto raggio. Tutta l’elaborazione si basa sull’algoritmo SmartSight AI, che ha la funzione specifica di riconoscere e classificare ostacoli come cavi, calzature o deiezioni animali, per poi eseguire manovre di evitamento mirate e segnalarli sulla mappa dell’applicazione anche con una fotografia.

Il Roborock Saros 10r utilizza una tecnologia chiamata Starsight System 2.0, una soluzione che integra una videocamera RGB e sensori a infrarossi per ottenere una mappatura precisa senza ricorrere a una torretta LiDAR esterna. Questo approccio favorisce un design più sottile e sfrutta la videocamera RGB per una duplice funzione: oltre a contribuire al riconoscimento degli ostacoli per la navigazione, permette all’utente di accedere a un flusso video remoto per il monitoraggio dell’abitazione.

Quale funziona meglio? Si tratta di due ottimi sistemi tra i quali difficilmente si potrebbe fare una scelta “definitiva” se non basandosi sulle proprie soggettive esigenze. In soldoni, grazie al suo spessore più ridotto il Roborock può infilarsi sotto spazi leggermente più bassi, ma la navigazione in alcuni casi potrebbe risultare un po’ più lenta. Il Mova invece, grazie alla torretta retrattile è comunque in grado di andare sotto spazi bassi, ma non bassi quanto quelli del Roborock, ma la presenza del sensore LiDAR gli permette una navigazione ed una mappatura più veloce.

E ora parliamo di basi di pulizia ed autosvuotamento. Entrambe eseguono lo svuotamento automatico della polvere in un sacchetto sigillato, il lavaggio dei mop rotanti e la loro successiva asciugatura con aria calda. Le differenze tecnologiche emergono nelle specifiche di questi processi. La stazione del Roborock si distingue per il lavaggio dei mop con acqua riscaldata fino a 80°C. L’impiego di una temperatura così elevata è estremamente efficace per l’igienizzazione dei panni e per dissolvere residui di grasso e sporco raccolti durante la pulizia.

La stazione del Mova invece integra diverse tecnologie avanzate. In primo luogo, il ciclo di asciugatura dei mop ad aria calda è completato in circa 1 ora. Questa rapidità è un fattore tecnico rilevante perché riduce drasticamente il tempo in cui i panni umidi possono sviluppare cariche batteriche e muffe, prevenendo la formazione di cattivi odori e con un discreto risparmio energetico. In secondo luogo, aggiunge un livello di igienizzazione superiore tramite lampade a raggi UV-C: questa tecnologia esegue una sterilizzazione germicida sia sui panni che sull’acqua contenuta nel serbatoio, abbattendo ulteriormente la presenza di microrganismi. Infine, un diffusore di fragranze integrato si attiva per migliorare la qualità dell’aria nell’ambiente circostante la base al termine del ciclo di pulizia.

Ed anche qui la scelta è molto personale. La base del Roborock è più compatta, minimalista e si rivolge a quelle persone che non vogliono dispositivi troppo grandi e visivamente invasivi nel proprio ambiente domestico. Quella del Mova invece è un concentrato di tecnologia e si rivolge a quelle persone che non vogliono rinunciare al meglio che il mercato attualmente può offrire.

Quale robot aspirapolvere e lavapavimenti scegliere?

Ad oggi, il prezzo di vendita del Roborock Saros 10r è di 1499,00 euro su Amazon, mentre quello del Mova V50 Ultra Complete è di 1099,00 euro su Amazon nella variante nera (che avete visto in foto), mentre per la variante in bianco il prezzo aumenta a 1199 euro. Cifre importanti, che però vanno ben valutate in base alle singole caratteristiche tecniche (e gli accessori) messi a disposizione dai due brand.

Arrivati al termine di questa analisi, è evidente che non ci troviamo di fronte a un prodotto superiore e a uno inferiore, ma a due interpretazioni diverse del concetto di pulizia autonoma per eccellenza. La decisione finale tra il Mova V50 Ultra Complete e il Roborock Saros 10r dipende da un’attenta valutazione delle proprie esigenze abitative, delle priorità personali e del valore complessivo dell’investimento.

Il Roborock Saros 10r è la scelta ideale per chi vive in un ambiente moderno, dove il design e la capacità di operare in spazi ristretti sono fondamentali. La sua altezza di soli 7,9 cm gli conferisce un’ottima agilità sotto i mobili bassi, e la sua base compatta si inserisce armoniosamente in qualsiasi contesto. A questo si aggiungono punti di forza consolidati del marchio, come un’applicazione tra le più mature e intuitive del mercato e soluzioni ingegnose come il sistema FlexiArm per una pulizia impeccabile dei bordi. Se la vostra casa non presenta ostacoli verticali importanti e se avete mobili molto bassi, il Saros 10r rappresenta una soluzione di altissimo profilo, affidabile e precisa.

Il Mova V50 Ultra Complete è l’acquisto ideale per chi vuole potenza senza compromessi ed il meglio della tecnologia che si può trovare in un robot aspirapolvere e lavapavimenti nel 2025. È il modello da preferire se la vostra abitazione presenta soglie alte, tappeti spessi o dislivelli importanti, dove la sua capacità di superare ostacoli fino a 6 cm diventa un vantaggio determinante per un’operatività realmente autonoma. Le sue performance di pulizia sono spinte ai massimi livelli, con una potenza di aspirazione superiore e, soprattutto, un sistema di lavaggio con acqua calda attiva direttamente sul pavimento che offre risultati visibilmente superiori sulle macchie ostinate. Se a questo si aggiunge l’ecosistema di igienizzazione della base – con asciugatura ultra-rapida e sterilizzazione UV – e un’intelligenza artificiale mirata a evitare gli “incidenti” più critici, il V50 Ultra Complete emerge come la soluzione più completa per chi cerca il massimo della tecnologia e dell’igiene, specialmente in presenza di animali domestici.

Oltre il prezzo di listino Infine, è cruciale considerare il valore a lungo termine dell’acquisto. Con prezzi di listino molto simili, la proposta del Mova si rivela economicamente più vantaggiosa nel medio periodo. Offre una garanzia di tre anni, un anno in più rispetto allo standard del settore, ed include di un kit completo di accessori e ricambi per il primo anno (del valore di 199€) che non solo rappresenta un risparmio tangibile, ma testimonia un’attenzione al cliente che va oltre la semplice vendita del prodotto che garantirà una manutenzione più semplice nel tempo.

In sintesi, la scelta si riduce a un bivio: da un lato l’agilità, il design e l’ecosistema collaudato del Roborock; dall’altro la potenza bruta, le soluzioni tecnologiche più avanzate e una proposta di valore complessivamente più ricca del Mova. A voi la scelta.

