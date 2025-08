MOVA P50s Ultra Recensione: il robot aspirapolvere definitivo a 899€?

Nel panorama in continua espansione dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, la distinzione tra un buon prodotto e un vero e proprio top di gamma risiede spesso nei dettagli tecnici e nella capacità di integrare funzionalità avanzate in modo coerente. Oggi, parliamo del MOVA P50s Ultra, un dispositivo che ambisce a porsi come riferimento nel segmento premium, puntando tutto su un’automazione spinta e specifiche tecniche di rilievo.

Il mercato dei robot per la pulizia è divenuto particolarmente affollato, ma i modelli che offrono una stazione all-in-one completa e funzionalità intelligenti di ultima generazione spesso si collocano in una fascia di prezzo elevata. A differenza di molti concorrenti diretti che superano abbondantemente la soglia dei 1000 euro, il MOVA P50s Ultra ad oggi è in vendita in sconto su Amazon ad un prezzo di 899 euro, che gli permette di posizionandosi nel mercato in modo competitivo pur mantenendo le caratteristiche di un dispositivo di fascia alta. Questa strategia di prezzo lo rende un candidato interessante per chi cerca prestazioni al top senza necessariamente raggiungere i costi proibitivi di altri flagship: lo stiamo provando da qualche tempo, e siamo pronti a raccontarvi tutti i suoi pro ed i suoi contro, e soprattutto valutarne il rapporto qualità/prezzo.

Recensione MOVA P50s Ultra: non gli manca niente e costa meno di 1000 euro in sconto

Videorecensione MOVA P50s Ultra

Design e Stazione di ricarica

Dal punto di vista del design, il MOVA P50s Ultra adotta un’estetica sobria e funzionale non distante dagli standard della categoria. La sua forma circolare, con un’altezza contenuta di 8.2 cm, gli consente di muoversi efficacemente sotto la maggior parte degli arredi, come letti, divani e credenze, raggiungendo aree che i modelli più voluminosi non riuscirebbero a pulire. La finitura nera opaca conferisce al dispositivo un aspetto discreto che si integra facilmente negli ambienti domestici moderni.

Ma il vero elemento di distinzione del MOVA P50s Ultra è la sua stazione di ricarica e manutenzione all-in-one che a nostro avviso è una delle più complete del mercato ed è stata progettata per minimizzare l’interazione manuale dell’utente, offrendo un’automazione quasi completa delle operazioni di post-pulizia. La stazione include due serbatoi separati per l’acqua pulita (4 litri) e l’acqua sporca (3.5 litri), un compartimento dedicato per il detergente e un sacchetto per la raccolta automatica della polvere e dei detriti, con una capacità sufficiente per ospitare lo sporco accumulato fino a 75 giorni.

Manca la possibilità di collegarla ad un impianto idrico, ma le funzionalità della base sono complete: il robot è in grado di svuotare autonomamente il proprio contenitore della polvere nel sacchetto igienico della stazione. Contestualmente, i panni rotanti vengono lavati con acqua calda a 75°C direttamente sulla base, rimuovendo efficacemente lo sporco accumulato durante il lavaggio dei pavimenti.

Il sistema include anche una funzione di compattazione dei capelli per ridurre gli intasamenti e una pulizia automatica del filtro HEPA. A completamento del ciclo, un sistema di asciugatura intelligente ad aria calda provvede ad eliminare l’umidità dai panni, prevenendo la proliferazione batterica e la formazione di odori sgradevoli. La zona di lavaggio della stazione, inoltre, è dotata di 20 ugelli ad alta precisione che ottimizzano la distribuzione dell’acqua e la pulizia bifacciale dei panni.

Potenza di Aspirazione e Qualità del Lavaggio

Il MOVA P50s Ultra è animato da un motore brushless capace di raggiungere i 110.000 RPM e generare una potenza di aspirazione di 24.000 Pa. Ed è un valore altissimo, che lo colloca ai vertici del mercato, e che è finalizzato a garantire una rimozione efficace di polvere fine, detriti di grandi dimensioni e, in particolare, peli di animali domestici, sia su pavimenti duri che su tappeti a pelo corto e medio. Le cinque modalità di aspirazione selezionabili consentono di calibrare la potenza in funzione del tipo di sporco e della superficie ma è anche presente una modalità automatica di cui vi parlerò a breve.

Inoltre, per risolvere il problema comune dell’aggrovigliamento dei capelli, il MOVA P50s Ultra è dotato della tecnologia proprietaria chiamata TroboWave Detangling DuoBrush: si tratta di una soluzione che impiega un sistema di flusso d’aria combinato con due spazzole controrotanti e piccole lame integrate che è in grado di tagliare i capelli lunghi e convogliarli direttamente nel serbatoio della polvere, riducendo la necessità di pulizia manuale delle spazzole e mantenendo un’efficienza costante. Ed è un sistema che nei nostri test si è rivelato funzionale ed efficace.

Per quanto riguarda il lavaggio, il robot utilizza il sistema FlexMop RoboSwing. In sostanza, per lavare i pavimenti viene utilizzato un motore ad alta velocità (230 RPM) che imprime un movimento oscillatorio ai due panni rotanti. In soldoni, è come se il robot simulasse lo sfregamento manuale, risultando significativamente più efficace di un semplice trascinamento del panno nell’eliminazione di macchie secche o incrostate.

Ma non finisce qui, perché i panni lavapavimenti vengono sollevati automaticamente quando il robot rileva la presenza di tappeti. Ciò previene il bagnamento involontario dei tappeti e assicura una transizione fluida tra diverse superfici, mentre il sistema di intelligenza artificiale per il rilevamento dello sporco (AI Dirt Detection) permette al robot di identificare aree con maggiore sporcizia e di applicare un secondo passaggio di lavaggio per una pulizia più intensiva. La personalizzazione è ulteriormente ampliata dalla possibilità di regolare l’umidità dei panni su 32 livelli, adattandosi a vari tipi di pavimento e gradi di sporco.

Durante l’utilizzo, abbiamo occasionalmente riscontrato una leggera tendenza a lasciare striature su pavimenti particolarmente lucidi, specialmente in presenza di umidità elevata o di specifici prodotti detergenti. Ma si tratta di un dettaglio che non compromette l’efficacia generale del lavaggio, e che da considerare perlopiù se si hanno particolari materiali da pulire.

Sistema di navigazione e riconoscimento ostacoli

Il MOVA P50s Ultra implementa un sistema di navigazione avanzato denominato Dual-Light 3D ToF FlashPulse che sfrutta una combinazione sinergica di sensori Time-of-Flight (ToF) integrati, una telecamera RGB ad alta risoluzione, un sensore laser laterale e un emettitore LED. L’interazione di questi componenti consente una mappatura 3D dell’ambiente in tempo reale estremamente dettagliata e accurata, nonché un riconoscimento e un evitamento degli ostacoli superiori, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sistema di intelligenza artificiale del robot è progettato per identificare e classificare specifici oggetti presenti sul percorso, come cavi elettrici, indumenti sparsi, calzature, mobili o persino animali domestici. Questa capacità di riconoscimento non si limita a un semplice evitamento: il robot è in grado di scattare fotografie degli oggetti rilevati e di inviarle all’applicazione, fornendo un feedback visivo che può essere utile per l’utente. La mappatura simultanea di più superfici e l’adattamento dinamico del percorso di pulizia ottimizzano la copertura e l’efficienza e nei nostri test si solo sempre comportati molto bene.

Molto interessante (soprattutto per la sua fascia di prezzo) anche il sistema StepMaster. A differenza di molti robot che si bloccano o faticano davanti a ostacoli verticali, il P50s Ultra è dotato di ruote e gambe retrattili motorizzate che gli permettono di superare agevolmente soglie, binari delle porte, tappeti spessi e altri dislivelli fino a 6 cm di altezza (con un massimo di 4.2 cm per un singolo gradino verticale). Il robot rileva il dislivello e adatta la forza e la velocità del motore per superarlo, riducendo al minimo il rischio di incaglio e aumentando la sua versatilità in ambienti complessi: è una funzionalità che personalmente non ho avuto la necessità di utilizzare, ma va detto che per 899 euro non è semplice trovarla in un robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Applicazione

MOVA P50s Ultra viene gestito dalla solita app per iPhone ed Android che abbiamo imparato a conoscere nel tempo testando i robot del brand. Si tratta di un’applicazione ben strutturata, intuitiva e offre un controllo capillare sulle funzionalità del robot. Permette di gestire la mappatura degli ambienti, definire aree da escludere dalla pulizia, configurare programmi di pulizia personalizzati per ciascuna stanza, selezionare la modalità operativa (solo aspirazione, solo lavaggio o combinata) e regolare parametri fini come il grado di umidità dei panni o la frequenza di lavaggio.

Inoltre, grazie alla telecamera integrata nel robot, tramite l’app non solo si potranno monitorare in tempo reale le operazioni di pulizia, ma si potrà utilizzare il MOVA P50s Ultra anche come una vera e propria videocamera mobile per la sorveglianza degli ambienti, con capacità di audio bidirezionale (ascolto e comunicazione). Non è una novità, ma è una funzione particolarmente utile per il monitoraggio di animali domestici o per una verifica rapida dello stato dell’abitazione. Infine, il supporto per il controllo tramite Apple Watch, sebbene basilare (avvio pulizia o ritorno alla base), aggiunge un ulteriore strato di comodità.

Autonomia e ricarica

Il MOVA P50s Ultra è equipaggiato con una batteria da 6.400 mAh, che garantisce un’autonomia operativa dichiarata di oltre due ore e mezza. Questo lo rende idoneo per la pulizia di appartamenti e case di metratura consistente. La velocità di ricarica è stata ottimizzata, risultando il 30% più rapida rispetto ai modelli precedenti di MOVA.

Tuttavia, è opportuno considerare un limite funzionale in scenari di utilizzo intensivo. In modalità di aspirazione “turbo” (la massima potenza), su superfici ampie (es. 60 mq), la percentuale di batteria residua potrebbe attestarsi intorno al 20%. Questo potrebbe non essere sufficiente per avviare un ciclo di lavaggio completo immediatamente dopo l’aspirazione, rendendo necessaria una breve pausa per la ricarica intermedia e prolungando il tempo totale di pulizia per cicli combinati estesi.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita del MOVA P50s è di 999 euro ma, ad oggi, è possibile acquistarlo in sconto su Amazon a 899 euro. E sì, è un prezzo che comunque lo posiziona come un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, ma va valutato pensando al fatto che integra un set completo di tutte le tecnologie attuali per l’automazione della pulizia domestica. Le sue specifiche tecniche, dalla navigazione 3D ToF alla potenza di aspirazione elevata, passando per la stazione all-in-one e la capacità di superare ostacoli, lo rendono un dispositivo estremamente performante e versatile.

Insomma, a meno di 900 euro è particolarmente competitivo. Considerando che molti altri top di gamma, con specifiche simili o talvolta inferiori, superano abbondantemente i 1000 euro, il MOVA P50s Ultra offre un rapporto qualità/prezzo notevole per il segmento di riferimento. La garanzia di 3 anni, solitamente non standard per questa categoria di prodotti, rappresenta un ulteriore segno di fiducia da parte del produttore.

