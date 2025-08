Motorola Razr 60 e Moto Buds Loop impreziositi da Swarovski: l’hi-tech si fonde col lusso

La nuova “Brilliant Collection” di Motorola arricchisce il suo Razr più economico con cristalli Swarovski. Questo, insieme ai Moto Buds Loop con Sound by Bose, impreziositi anch’essi da cristally Swarovski, formano una collezione che mira ad unire innovazione e lusso.

Moto Razr 60 e Moto Buds Loop con Swarovski per una collezione che brilla: dettagli, prezzi e uscita

Crediti: Motorola

La collaborazione di Motorola e Swarovski aveva preso il via a inizio anno con il lancio dei Moto Buds Loop in edizione “Brilliant Collection”. Oggi questa si arricchisce con l’arrivo del nuovissimo Motorola Razr 60 Brilliant Collection che racchiude in sé tutto il meglio dell’innovazione e del lusso. Un pieghevole che ha fatto la storia del brand che oggi diventa ricco e appariscente.

Il nuovo Motorola Razr è rifinito con materiale premium vegano contraddistinto da un motivo matelassé tridimensionale nel colore iconico Ice Melt Pantone. Il dispositivo è impreziosito con 35 cristalli Swarovski applicati rigorosamente a mano e una cerniera resa unica, a sua volta, da un cristallo da 26 sfaccettature. Eleganti anche i tasti volume con il loro design che richiama proprio la forma dei cristalli.

I Moto Buds Loop aggiungono ora al colore French Oak, che li aveva contraddistinti finora, la colorazione Ice Melt. Grazie alla loro forma open ear, chi li indossa non perde mai la connessione con il mondo circostante riuscendo a godersi, al contempo, l’audio perfetto garantito da Sound by Bose. Eleganza garantita dai cristalli Swarovski che rendono i Moto Buds Loop ancora più lucidi, leggeri e raffinati al punto da essere considerati il giusto compromesso, anche nell’uso prolungato, tra comodità e moda.

Crediti: Motorola

Il Moto Razr e i Moto Buds Loop in edizione “Brilliant Collection” saranno in vendita a partire dal 7 Agosto 2025 su Best Buy, Motorola.com e Amazon a un costo di 1.000 dollari (860€ circa) per l’intero pacchetto. Al momento non è ancora nota da data di uscita in Europa e in Italia, ma il brand si è limitato a comunicare che saranno presto disponibili.