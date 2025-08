Microsoft festeggia i 50 anni con delle incredibili Crocs dedicate a Windows XP

Preparatevi a un viaggio nostalgico che unisce moda e tecnologia: Microsoft ha creato un’edizione limitata delle sue Crocs a tema Windows XP, promettendo di riportare alla mente ricordi dell’iconico sistema operativo. Questa iniziativa, che celebra il 50° anniversario di Microsoft, e se prima poteva sembrare uno scherzo, adesso è più reale che mai.

Le Crocs di Microsoft fanno impazzire i nostalgici: quanti riferimenti allo storico Windows XP!

Crediti: Microsoft

Queste Crocs uniche presentano il celebre sfondo “Bliss” di Windows XP, con il suo iconico cielo blu e le nuvole, abbinato a una suola verde che ricorda l’erba del paesaggio. La fotografia “Bliss”, che ritrae le dolci colline e i cieli blu della California, era inizialmente un’immagine stock prima che Microsoft ne acquisisse i diritti, diventando lo sfondo predefinito per milioni di utenti Windows XP e forse la fotografia più vista al mondo.

Ma la nostalgia non finisce qui: ogni paio include un pacchetto di sei Jibbitz a tema Microsoft, con charms che richiamano il logo originale di MSN, l’icona di Internet Explorer, l’inconfondibile Clippy e persino un puntatore del mouse. Per completare l’outfit a tema, riceverete anche uno zaino con coulisse “Bliss”.

Attualmente, queste Crocs in edizione speciale sono disponibili in preordine esclusivamente per i dipendenti Microsoft, che hanno avuto la possibilità di accaparrarsele per primi in vista di un lancio globale. Il prezzo fissato per questo pezzo da collezione è di 80 dollari, ma non sappiamo ancora quando saranno acquistabili anche dagli utenti finali.