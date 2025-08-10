GPT-5 arriva anche in Microsoft Copilot: tutte le novità

Microsoft non ha sicuramente perso tempo, integrando in pochissimi giorni i nuovi e potenti modelli GPT-5 di OpenAI in una vasta gamma dei suoi prodotti.

GPT-5 potenzia da subito tutti i prodotti AI di Microsoft

Crediti: OpenAI

GPT-5 è ora ampiamente disponibile in diversi prodotti chiave di Microsoft. Lo si trova in Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry e GitHub Copilot. Questa vasta integrazione mira a rendere la tecnologia AI accessibile a un’ampia platea di utenti. È importante notare che anche gli utenti gratuiti di Copilot avranno accesso a GPT-5, in modo simile a quanto offerto per ChatGPT di OpenAI.

La principale innovazione introdotta in Copilot grazie a GPT-5 è la “nuova modalità smart“. Questa funzionalità permette all’assistente AI di cambiare automaticamente modello in base al compito, per fornire ragionamenti più approfonditi o risposte rapide a seconda della necessità. GPT-5, infatti, offre grandi miglioramenti nel ragionamento e nella qualità del codice. Per gli utenti di Microsoft 365 Copilot, ciò si traduce in una migliore capacità di ragionare su domande complesse, mantenere il filo in conversazioni più lunghe e comprendere il contesto dell’utente.

Per il settore degli sviluppatori, GitHub Copilot integra GPT-5 in tutti i piani a pagamento, promettendo notevoli miglioramenti nella scrittura del codice. Inoltre, gli sviluppatori possono sfruttare GPT-5 tramite Azure AI Foundry, utilizzando un “model router” per garantire l’impiego del modello più adatto a ogni query o compito. Il nuovo modello GPT-5 di OpenAI è disponibile in quattro diverse versioni, inclusa una specificamente progettata per la logica e i compiti a più passaggi, e GPT-5-chat, ottimizzata per le applicazioni aziendali con conversazioni multimodali e contestuali.