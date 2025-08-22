Meizu 22 posticipato: il motivo spiegato in un comunicato ufficiale

È da tempo che la casa cinese ha confermato il debutto del suo prossimo flagship per il mese di agosto, ma le cose andranno diversamente. Meizu 22 è stato posticipato: lo rivela un comunicato ufficiale che svela sia il nuovo periodo d’uscita che il motivo dietro questa decisione.

Meizu 22 arriverà a settembre: nuovo periodo d’uscita e motivazioni confermate dall’azienda

Crediti: Meizu

Inizialmente previsto per agosto il debutto di Meizu 22 avverrà invece nel corso di settembre, nel corso della prima metà del mese. Manca ancora una data, quindi restiamo in attesa di novità ufficiali.

La decisione è stata comunicata dai profili social della compagnia cinese, confermando anche il motivo. Di recente sono stati pubblicati i primi sample della fotocamera (potete scaricarli in alta qualità) con buone performance.

Tuttavia i vari prototipi in prova non hanno soddisfatto a pieno le aspettative e quindi il team di Ricerca e Sviluppo sta aggiornando 13 algoritmi di imaging per ottimizzare ulteriormente le capacità fotografiche.

Le modifiche riguardano solo la parte software mentre il comparto tecnico è ormai definitivo. Nonostante ciò sappiamo ancora pochissimo di Meizu 22: il top di gamma avrà cornici sottilissime ed uno schermo da 6,3″ (e quindi dimensioni compatte). Dovremmo avere un teleobiettivo periscopico mentre l’azienda ha già confermato una colorazione Total White che avvolge anche le cornici frontali, marchio di fabbrica storico di Meizu.