iQOO TWS Air3 Pro ufficiali: l’audio Hi-Fi per tutte le tasche



La gamma dei prodotti iQOO si arricchisce in Cina con il lancio ufficiale, nelle ultime ore, degli auricolari iQOO TWS Air3 Pro. A fare la differenza rispetto al passato sarà l’alta qualità audio che promette esperienze d’ascolto inedite. Tutto questo a un prezzo davvero molto conveniente.

iQOO TWS Air3 Pro, ecco tutto quello che c’è da sapere

Crediti: iQOO

Gli auricolari iQOO TWS Air3 Pro si caratterizzano per un driver da 12 mm con diaframmi in composito PU+PET e supportano i codec audio SBC e AAC mediante Bluetooth 6.0: un’accoppiata vincente che garantisce un suono nitido e una connessione stabile per ore e ore di utilizzo.

Questi auricolari, infatti, garantiscono un’autonomia di circa 9,5 ore ciascuno che possono sfiorare le 50 grazie alla custodia di ricarica (con solo 10 minuti di carica si può ascoltare musica fino a 2 ore).

Telefonare e ascoltare musica sarà un’esperienza unica grazie ai punti di forza di questi iQOO TWS Air3 Pro ovvero la cancellazione del rumore AI a triplo microfono (-50dB) e il condotto antivento ad “L” grazie a cui il vento non sarà più un problema durante le telefonate all’aria aperta. Anche giocare con questi auricolari sarà altrettanto piacevole grazie alla modalità Monster Sound (latenza a soli 44 ms).

Gli iQOO TWS Air3 Pro sono disponibili in due colorazioni, Star Yellow e Diamond White. Sono attualmente in vendita in Cina a un prezzo competitivo di 199 yuan, circa 24€ al cambio.