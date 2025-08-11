iQOO 15 comincia a scaldare i motori: ecco i nuovi teaser

Mancano ancora diverse settimane al debutto (la data non è stata ancora svelata), ma il brand partner di vivo ha iniziato già a scaldare i motori. iQOO 15 è stato confermato ufficialmente dal primo teaser: cosa possiamo aspettarci dal prossimo top di gamma?

Il prossimo top di gamma del brand sarà iQOO 15: ora è ufficiale, grazie al primo teaser

Crediti: iQOO

L’attuale generazione di punta è composta dal singolo iQOO 13 rispetto ai modelli base e Pro della serie precedente. Non sappiamo ancora come continuerà la serie top ma ora sappiamo che salterà una generazione: non ci sarà un iQOO 14 ma si passerà direttamente a iQOO 15.

Il motivo non viene specificato ma è molto probabile che sia legato alle tetrafobia asiatica: in vari paesi (Cina compresa) il numero 4 viene considerato di cattivo auspicio e si tende ad evitarlo.

È interessante notare che il teaser non fa mai riferimento ad una serie ma ad un singolo modello: probabilmente il flagship arriverà da solo, come avvenuto con l’attuale top di gamma.

Crediti: iQOO, Gizmochina

Tuttavia le indiscrezioni si muovono in una direzione diversa: si vocifera dell’aggiunta di iQOO 15 Ultra e di specifiche da primo della classe. Lo Snapdragon 8 Elite 2 sarà il centro dell’esperienza, arricchita poi da uno schermo da 6,85″ 2K, una super batteria da 7.000 mAh e ricarica da 100W. Non mancherebbe poi un teleobiettivo periscopico, un lettore d’impronte ad ultrasuoni ed una scocca IP69.

Addirittura si parla di un’esperienza in stile Gaming Phone con una ventola di raffreddamento ed una coppia di pulsanti dorsali. Proprio a questo riguardo, un nuovo teaser pubblicato su Weibo direttamente da iQOO ha confermato di aver consegnato iQOO 15 nelle mani dell’attrice Zhao Lusi, che in questi anni ha utilizzato iQOO 11S per giocare a League of Legends: Wild Rift.

Comunque una cosa è certa: nonostante il teaser ci sarà da attendere, probabilmente fino al mese di ottobre. Tuttavia lo Snapdragon 8 Elite 2 debutterà in anticipo: l’appuntamento con Qualcomm è fissato per il periodo dal 23 al 25 settembre, con il solito Summit annuale.

Ultimo aggiornamento: 11 agosto