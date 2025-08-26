Top di gamma compatti per tutti i gusti: ci sarà anche iQOO 15 Mini

Uno dei trend più recenti è quello dei top di gamma compatti, richiesti a gran voce dal pubblico cinese. Tutti i principali brand stanno correndo ai riparti, con soluzioni per tutti i gusti: che si tratti della fascia premium o quella media, nel corso dei prossimi mesi assisteremo al lancio di una sfilza di modelli in formato compatto. Tra questi anche iQOO 15 Mini, aggiunta inedita alla serie della casa partner di vivo.
iQOO 15 Mini sarà la nuova aggiunta alla serie: top di gamma in formato compatto, con maxi batteria
Come al solito sottolineiamo che il nuovo concetto di “compatto” è ben diverso da quello passato: un dispositivo in formato mini presenta almeno uno schermo intorno ai 6,3″ di diagonale ed un corpo maneggevole, in contrasto con i vari dispositivi con pannelli oltre i 6,7″.
Il nuovo iQOO 15 Mini non dovrebbe fare eccezione: probabilmente avremo un display sui 6,3″, una soluzione Flat con un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni incorporato. Lo rivela un noto insider cinese insieme ad un altro dettagli: ci sarebbe una maxi batteria da ben 7.000 mAh, con tecnologia al silicio-carbonio.
Questo è un altro trend di questo periodo: batterie sempre più capienti ma in scocche di dimensioni contenute. Per quanto riguarda il chipset non mancherebbe lo Snapdragon 8 Elite 2, ancora inedito ma sarà protagonista del Summit di Qualcomm fissato per il 23 settembre.
Il prossimo flagship iQOO 15 dovrebbe fare capolino nel corso del mese di ottobre ma per ora non ci sono dettagli precisi. A questo giro ci sarebbe anche una novità, ossia l’inedito iQOO 15 Ultra; resta da vedere se arriverà insieme al fratello oppure se verrà annunciato in un evento separato, magari nei primi mesi del 2026 (il periodo dei top di gamma Ultra dei vari brand).
Gli altri compatti in arrivo
Il modello targato iQOO sarà di certo in buona compagnia dato che nel corso dei prossimi mesi dovremo assistere all’uscita di una sfilza di flagship e mid-range compatti.
- OnePlus 15T: l’esperimento “mini” dell’azienda può dirsi riuscito e sarebbe previsto un nuovo modello;
- Xiaomi 16: da anni la casa di Lei Jun presenta un modello base da 6,3″, quindi niente di nuovo;
- vivo X300 Pro Mini: il top di gamma Pro in formato compatto, forse sarà semplicemente il modello base della serie;
- OPPO Reno 15: anche la serie Reno dovrebbe cedere al fascino dei 6,3″;
- OPPO Find X9s: altro esperimento riuscito (iniziato con Find X8s), stavolta targato OPPO;
- Honor Magic 8 Mini: se ne parla da tempo e ultimamente le indiscrezioni si sono fatte più insistenti;
- Nubia Air: lo inseriamo nel nostro elenco come bonus dato che parliamo di una soluzione con display da ben 6,78″ ma in questo caso con uno spessore ultra-sottile (5,9 mm).