Instagram si rinnova: arrivano i repost e le mappe per trovare gli amici



Novità interessanti in casa Instagram grazie all’introduzione di nuove funzionalità che avranno un compito importantissimo: aiutare gli utenti a mantenere i contatti con amici e familiari in un modo sempre più personalizzato favorendo, così, le connessioni.

Repost e mappe: tutto quello che c’è da sapere sulle nuove funzioni di Instagram

Crediti: about.fb.com

Nel continuo lavoro di Instagram per rinnovarsi, è finalmente arrivata la novità che in molti aspettavano. Una triade che promette scintille grazie a potenzialità davvero molto interessanti. Le novità più salienti, infatti, sono i repost, le mappe interattive e la nuova scheda “Friends” all’interno dei Reel.

Repost è una nuova funzionalità che consente la condivisione dei Reel e dei post pubblici direttamente nei propri feed. Una novità interessante per tutti ma che sicuramente trova un grande riscontro positivo nei creators che, in questo modo, avranno la possibilità di arrivare davvero a chiunque.

Le nuove mappe interattive rappresentano anch’esse una novità interessante per favorire e migliorare la connessione tra gli utenti. Utilizzandole, infatti, sarà semplicissimo condividere la propria posizione facendolo con una ristretta cerchia di persone o visualizzare quali contenuti sono stati creati nelle vicinanze. Sarà possibile attivarle o disattivarle a piacimento, con un occhio di riguardo nei confronti dei genitori che supervisionano l’uso dei social da parte dei figli.

Gli amici hanno interagito con un contenuto pubblico? Non sarà più un segreto perché grazie a Friends, l’ultima delle novità del momento, si potrà essere informati di questo e dare spunti interessanti non solo per ampliare la portata dei contenuti stessi ma anche di interagire condividendo idee o opinioni in merito.

Tutte e tre queste novità rappresentano un punto fermo nel rinnovamento di Instagram e sono attualmente disponibili su scala globale, fatta eccezione per le mappe interattive attualmente utilizzabili solo negli Stati Uniti, dove sono in fase di test.