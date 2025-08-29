HyperOS 3 Beta: link per Xiaomi e Redmi | Download

Gabriele Cascone
HyperOS 3 Beta
Come promesso Xiaomi ha dato il via al programma Beta di HyperOS 3 in Cina, con il rilascio per i primi smartphone supportati. La nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand cinese dovrà passare questa fase prima del roll out stabile; dopodiché toccherà anche alla versione Global, al momento ancora inedita.

HyperOS 3 Beta: ecco gli smartphone Xiaomi e Redmi idonei

Insieme all’annuncio di HyperOS 3 e tutte le novità del software, Xiaomi ha anche dato il via al programma Beta. La roadmap ufficiale svela smartphone e tablet Xiaomi e Redmi idonei: si parte il 29 agosto con i primi modelli e poi seguiranno altri nel corso del mese di settembre.

La nuova HyperOS 3 Beta è riservata agli utenti Xiaomi e Redmi in Cina: il software è compatibile solo con i modelli asiatici e per partecipare al programma è necessario essere selezionati. Comunque ci sono già i link al download, dedicati ai più smanettoni.

Ricordiamo che si tratta di release sperimentali e che potrebbero essere presenti bug e problemi di instabilità. Condividiamo i link solo per scopo informativo, per tenere aggiornati i Mi Fan sullo stato dei lavori: sconsigliamo l’uso di qualsiasi procedura per tentare l’installazione di HyperOS 3 Beta, che – ricordiamo ancora una volta – è esclusiva dei modelli cinesi.

ModelloVersione BetaDownload (Recovery)
Xiaomi 15OS3.0.0.14.WOCCNXM (China)Scarica
Xiaomi 15 ProOS3.0.0.16.WOBCNXM (China)Scarica
Xiaomi 15S ProOS3.0.0.9.WODCNXM (China)Scarica
Xiaomi 15 UltraOS3.0.0.18.WOACNXM (China)Scarica
Redmi K80 ProOS3.0.0.11.WOMCNXM (China)Scarica
Redmi K80 UltraOS3.0.0.17.WONCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 7 ProOS3.0.0.13.WOYCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 7S ProOS3.0.0.10.WOTCNXM (China)Scarica

Roadmap beta ufficiale: gli altri modelli in arrivo

Dal 17 settembre

  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Redmi K80
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K Pad
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED

Dal 30 settembre

  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi 14 Ultra (anche Titanium Edition)
  • Xiaomi 14 Pro (anche Titanium Edition)
  • Xiaomi 14
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi K70E
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Smartphone supportati

Abbiamo realizzato per voi un elenco degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento a HyperOS 3. Al momento è ancora incompleto dato che contiene sia la lista ufficiale, con i modelli confermati dall’azienda, che una lista con i dispositivi papabili (in questo caso non ufficiale).

HyperOS 2

Continueremo ad aggiornare periodicamente il nostro approfondimento dedicati alle uscite di HyperOS 2 Stabile. Non appena il nuovo software sarà disponibile anch’esso in versione stabile realizzeremo un articolo dedicato con tutti i link al download (per i modelli cinesi e in futuro per quelli Global ed EU).