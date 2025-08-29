HyperOS 3 Beta: link per Xiaomi e Redmi | Download

Come promesso Xiaomi ha dato il via al programma Beta di HyperOS 3 in Cina, con il rilascio per i primi smartphone supportati. La nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand cinese dovrà passare questa fase prima del roll out stabile; dopodiché toccherà anche alla versione Global, al momento ancora inedita.

HyperOS 3 Beta: ecco gli smartphone Xiaomi e Redmi idonei

Crediti: Xiaomi, Canva

Insieme all’annuncio di HyperOS 3 e tutte le novità del software, Xiaomi ha anche dato il via al programma Beta. La roadmap ufficiale svela smartphone e tablet Xiaomi e Redmi idonei: si parte il 29 agosto con i primi modelli e poi seguiranno altri nel corso del mese di settembre.

La nuova HyperOS 3 Beta è riservata agli utenti Xiaomi e Redmi in Cina: il software è compatibile solo con i modelli asiatici e per partecipare al programma è necessario essere selezionati. Comunque ci sono già i link al download, dedicati ai più smanettoni.

Ricordiamo che si tratta di release sperimentali e che potrebbero essere presenti bug e problemi di instabilità. Condividiamo i link solo per scopo informativo, per tenere aggiornati i Mi Fan sullo stato dei lavori: sconsigliamo l’uso di qualsiasi procedura per tentare l’installazione di HyperOS 3 Beta, che – ricordiamo ancora una volta – è esclusiva dei modelli cinesi.

Modello Versione Beta Download (Recovery) Xiaomi 15 OS3.0.0.14.WOCCNXM (China) Scarica Xiaomi 15 Pro OS3.0.0.16.WOBCNXM (China) Scarica Xiaomi 15S Pro OS3.0.0.9.WODCNXM (China) Scarica Xiaomi 15 Ultra OS3.0.0.18.WOACNXM (China) Scarica Redmi K80 Pro OS3.0.0.11.WOMCNXM (China) Scarica Redmi K80 Ultra OS3.0.0.17.WONCNXM (China) Scarica Xiaomi Pad 7 Pro OS3.0.0.13.WOYCNXM (China) Scarica Xiaomi Pad 7S Pro OS3.0.0.10.WOTCNXM (China) Scarica

Roadmap beta ufficiale: gli altri modelli in arrivo

Crediti: Xiaomi

Dal 17 settembre

Xiaomi MIX Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025

Xiaomi TV S Pro Mini LED

Dal 30 settembre

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra (anche Titanium Edition)

Xiaomi 14 Pro (anche Titanium Edition)

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Smartphone supportati

Abbiamo realizzato per voi un elenco degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento a HyperOS 3. Al momento è ancora incompleto dato che contiene sia la lista ufficiale, con i modelli confermati dall’azienda, che una lista con i dispositivi papabili (in questo caso non ufficiale).

HyperOS 2

Continueremo ad aggiornare periodicamente il nostro approfondimento dedicati alle uscite di HyperOS 2 Stabile. Non appena il nuovo software sarà disponibile anch’esso in versione stabile realizzeremo un articolo dedicato con tutti i link al download (per i modelli cinesi e in futuro per quelli Global ed EU).