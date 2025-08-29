HyperOS 3 Beta: link per Xiaomi e Redmi | Download

Come promesso Xiaomi ha dato il via al programma Beta di HyperOS 3 in Cina, con il rilascio per i primi smartphone supportati. La nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand cinese dovrà passare questa fase prima del roll out stabile; dopodiché toccherà anche alla versione Global, al momento ancora inedita.
HyperOS 3 Beta: ecco gli smartphone Xiaomi e Redmi idonei
Insieme all’annuncio di HyperOS 3 e tutte le novità del software, Xiaomi ha anche dato il via al programma Beta. La roadmap ufficiale svela smartphone e tablet Xiaomi e Redmi idonei: si parte il 29 agosto con i primi modelli e poi seguiranno altri nel corso del mese di settembre.
La nuova HyperOS 3 Beta è riservata agli utenti Xiaomi e Redmi in Cina: il software è compatibile solo con i modelli asiatici e per partecipare al programma è necessario essere selezionati. Comunque ci sono già i link al download, dedicati ai più smanettoni.
Ricordiamo che si tratta di release sperimentali e che potrebbero essere presenti bug e problemi di instabilità. Condividiamo i link solo per scopo informativo, per tenere aggiornati i Mi Fan sullo stato dei lavori: sconsigliamo l’uso di qualsiasi procedura per tentare l’installazione di HyperOS 3 Beta, che – ricordiamo ancora una volta – è esclusiva dei modelli cinesi.
|Modello
|Versione Beta
|Download (Recovery)
|Xiaomi 15
|OS3.0.0.14.WOCCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 15 Pro
|OS3.0.0.16.WOBCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 15S Pro
|OS3.0.0.9.WODCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi 15 Ultra
|OS3.0.0.18.WOACNXM (China)
|Scarica
|Redmi K80 Pro
|OS3.0.0.11.WOMCNXM (China)
|Scarica
|Redmi K80 Ultra
|OS3.0.0.17.WONCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi Pad 7 Pro
|OS3.0.0.13.WOYCNXM (China)
|Scarica
|Xiaomi Pad 7S Pro
|OS3.0.0.10.WOTCNXM (China)
|Scarica
Roadmap beta ufficiale: gli altri modelli in arrivo
Dal 17 settembre
- Xiaomi MIX Flip 2
- Redmi K80
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED serie 2025
- Xiaomi TV S Pro Mini LED
Dal 30 settembre
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 Ultra (anche Titanium Edition)
- Xiaomi 14 Pro (anche Titanium Edition)
- Xiaomi 14
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Smartphone supportati
Abbiamo realizzato per voi un elenco degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento a HyperOS 3. Al momento è ancora incompleto dato che contiene sia la lista ufficiale, con i modelli confermati dall’azienda, che una lista con i dispositivi papabili (in questo caso non ufficiale).
HyperOS 2
Continueremo ad aggiornare periodicamente il nostro approfondimento dedicati alle uscite di HyperOS 2 Stabile. Non appena il nuovo software sarà disponibile anch’esso in versione stabile realizzeremo un articolo dedicato con tutti i link al download (per i modelli cinesi e in futuro per quelli Global ed EU).