HyperOS 1: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download (Agosto 2025)

Dopo tredici anni di attività, Xiaomi decise di porre fine all’era della MIUI in favore di HyperOS, il suo nuovo sistema operativo Android per smartphone, tablet e gadget vari. Tutto parte quindi con la HyperOS 1.0, la prima versione della UI che ha preso il posto della MIUI e il cui arrivo coincise con il rilascio da parte di Google di Android 14.

Se avete uno smartphone che fa parte del catalogo Xiaomi ma anche Redmi o POCO, ecco quindi quali sono le ROM che potete scaricare per il vostro modello.

Ultimo aggiornamento: 26 agosto

HyperOS 1 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

xiaomi hyperos redmi note 12

Si tratta del primissimo rilascio di HyperOS e la procedura di download e installazione è la medesima della precedente MIUI. Per evitare cambiamenti radicali la compagnia ha optato per una transizione morbida, sia in termini di approccio estetico che tecnico. Come spiegato nell’articolo dedicato, le novità di HyperOS sono perlopiù atte a migliorare prestazioni, efficienza e connettività piuttosto che cambiare il volto della UI di Xiaomi.

Così come per la MIUI anche per il nuovo OS ci sono le versioni regionali: HyperOS China, India, Global ed EEA. Qualora specificata, la dicitura Stable Beta sta a indicare che la ROM in questione è a metà fra Beta e Stabile. Per ogni ROM (quando disponibili) sono presenti le varie versioni in base alla procedura d’installazione: Recovery o Fastboot.

ModelloVersioneRecoveryFastboot
Xiaomi 14OS1.1.4.0.VNCEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.1.3.0.VNCMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.47.0.UNCCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 14 ProOS1.0.50.0.UNBCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 14 Pro SatelliteOS1.0.7.0.UNDCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 14 UltraOS1.0.15.0.UNAEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.12.0.UNAMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.24.0.UNACNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 13OS1.0.11.0.UMCEUXM (EEA/EU)ScaricaScarica
OS1.0.11.0.UMCMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.19.0.UMCCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 13 ProOS1.0.12.0.UMBEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.13.0.UMBMIXM (Global)Scarica
OS1.0.16.0.UMBCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 13 UltraOS1.0.18.0.UMAEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.16.0.UMAMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.20.0.UMACNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 13 Lite / Xiaomi CIVI 2OS1.0.14.0.ULLEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.13.0.ULLMIXM (Global)Scarica
OS1.0.14.0.ULLCNXM (China)Scarica
Xiaomi 14TOS1.0.12.0.UNEEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.8.0.UNEMIXM (Global)ScaricaScarica
Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 UltraOS1.0.13.0.UNNEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.8.0.UNNMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.29.0.UNNCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 13TOS1.0.17.0.UMFEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.10.0.UMFMIXM (Global)ScaricaScarica
Xiaomi 13T Pro / Redmi K60 UltraOS1.0.14.0.UMLEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.1.4.0.VMLMIXM (Global)Scarica
OS1.0.25.0.UMLCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 12OS1.0.18.0.ULCEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.11.0.ULCMIXM (Global)Scarica
OS1.0.12.0.ULCCNXM (China)Scarica
Xiaomi 12 ProOS1.0.18.0.ULBEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.10.0.ULBMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.12.0.ULBCNXM (China)Scarica
Xiaomi 12 Pro DimensityOS1.0.16.0.ULGCNXM (China)Scarica
Xiaomi 12 LiteOS1.0.30.0.ULIEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.21.0.ULIMIXM (Global)Scarica
Xiaomi 12XOS1.0.8.0.TLDEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.8.0.TLDMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.10.0.TLDCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 12TOS1.0.18.0.ULQEUXM (EEA/EU)ScaricaScarica
OS1.0.15.0.ULQMIXM (Global)Scarica
Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 UltraOS1.0.19.0.ULFEUXM (EEA/EU)ScaricaScarica
OS1.0.12.0.ULFMIXM (Global)Scarica
OS1.0.15.0.ULFCNXM (China)Scarica
Xiaomi 12SOS1.0.14.0.ULTCNXM (China)Scarica
Xiaomi 12S ProOS1.0.13.0.ULECNXM (China)Scarica
Xiaomi 12S UltraOS1.0.16.0.ULACNXM (China)Scarica
Xiaomi 11OS1.0.12.0.UKBEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.10.0.UKBMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.12.0.UKBCNXM (China)Scarica
Xiaomi 11 Pro/UltraOS1.0.10.0.UKAEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.11.0.UKAMIXM (Global)Scarica
OS1.0.13.0.UKACNXM (China)Scarica
Xiaomi 11 Lite NE 5GOS1.0.15.0.UKOEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.13.0.UKOMIXM (Global)Scarica
OS1.0.11.0.UKOCNXM (China)Scarica
Xiaomi 11i / Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+ / Xiaomi 11X Pro / POCO F3 ProOS1.0.18.0.UKKEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.18.0.UKKMIXM (Global)Scarica
OS1.0.13.0.UKKCNXM (China)Scarica
OS1.0.8.0.UKKINXM (India)ScaricaScarica
Xiaomi 11TOS1.0.17.0.UKWEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.17.0.UKWMIXM (Global)Scarica
Xiaomi 11T ProOS1.0.20.0.UKDEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.17.0.UKDMIXM (Global)Scarica
Xiaomi 10OS1.0.1.0.TJBEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.3.0.TJBMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.5.0.TJBCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 10 ProOS1.0.1.0.TJAEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.2.0.TJAMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.5.0.TJACNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 10 UltraOS1.0.4.0.TJJCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi 10SOS1.0.4.0.TGACNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi MIX 4OS1.0.4.0.UKMCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi MIX Fold 4OS1.0.15.0.UNVCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi MIX Fold 3OS1.0.16.0.UMVCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi MIX Fold 2OS1.0.15.0.ULRCNXM (China)Scarica
Xiaomi MIX FoldOS1.0.1.0.TJTCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi MIX FlipOS1.0.12.0.UNIEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.13.0.UNIMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.17.0.UNICNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi CIVI 4 Pro / Xiaomi 14 CIVIOS1.0.19.0.UNJCNXM (China)ScaricaScarica
OS1.0.9.0.UNJINXM (India)ScaricaScarica
Xiaomi CIVI 3OS1.0.17.0.UMICNXM (China)Scarica
Xiaomi CIVIOS1.0.2.0.TKVCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi CIVI 1SOS1.0.12.0.ULPCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 6OS1.0.14.0.UMZEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.16.0.UMZMIXM (Global)Scarica
OS1.0.14.0.UMZCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 6 ProOS1.0.14.0.UMYCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi Pad 6 MaxOS1.0.17.0.UMHCNXM (China)Scarica
Xiaomi Pad 6S ProOS1.0.9.0.UNXEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.5.0.UNXMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.11.0.UNXCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi Pad 5OS1.0.6.0.TKXEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.6.0.TKXMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.3.0.TKXCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi Pad 5 ProOS1.0.2.0.TKYCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi Pad 5 Pro 5GOS1.0.3.0.TKZCNXM (China)ScaricaScarica
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4OS1.0.14.0.ULZCNXM (China)Scarica
Redmi K70 ProOS1.0.22.0.UNMCNXM (China)ScaricaScarica
Redmi K60 ProOS1.0.16.0.UMKCNXM (China)ScaricaScarica
Redmi K60EOS1.0.12.0.UMMCNXM (China)Scarica
Redmi K50OS1.0.17.0.ULNCNXM (China)Scarica
Redmi K50 ProOS1.0.19.0.ULKCNXM (China)Scarica
Redmi Note 14SOS1.0.6.0.UFOEUXM (EEA/EU)Scarica
Redmi Note 14 4GOS1.0.9.0.UOGEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.7.0.UOGMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 14 Pro 4GOS1.0.4.0.UOFEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.7.0.UOFMIXM (Global)ScaricaScarica
Redmi Note 14 5G / POCO M7 Pro 5GOS1.0.17.0.UOQEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.12.0.UOQMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.9.0.UOQCNXM (China)Scarica
Redmi Note 14 Pro 5G / POCO X7OS1.0.13.0.UOOEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.10.0.UOOMIXM (Global)Scarica
OS1.0.13.0.UOOCNXM (China)Scarica
Redmi Note 14 Pro+OS1.0.11.0.UOPEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.7.0.UOPMIXM (Global)Scarica
OS1.0.26.0.UOPCNXM (China)Scarica
Redmi Note 13 4GOS1.0.10.0.UNGMIXM (Global)ScaricaScarica
Redmi Note 13 4G NFCOS1.0.9.0.UNHEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.9.0.UNHMIXM (Global)ScaricaScarica
Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13R Pro / POCO X6 NeoOS1.0.18.0.UNQEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.15.0.UNQMIXM (Global)Scarica
OS1.0.12.0.UNQCNXM (China)Scarica
Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro 4GOS1.0.9.0.UNFEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.10.0.UNFMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6OS1.0.22.0.UNREUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.17.0.UNRMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.14.0.UNRCNXM (China)ScaricaScarica
Redmi Note 13 Pro+OS1.0.12.0.UNOEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.9.0.UNOMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.11.0.UNOCNXM (China)ScaricaScarica
Redmi Note 12 4GOS1.0.12.0.UMTMIXM (Global)ScaricaScarica
Redmi Note 12 4G NFCOS1.0.14.0.UMGEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.8.0.UMGMIXM (Global)ScaricaScarica
Redmi Note 12 5GOS1.0.16.0.UMQEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.10.0.UMQMIXM (Global)Scarica
OS1.0.4.0.UMQCNXM (China)Scarica
Redmi Note 12 Pro 4GOS1.0.25.0.THGEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.20.0.THGMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 DiscoveryOS1.0.16.0.UMOEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.18.0.UMOMIXM (Global)Scarica
OS1.0.13.0.UMOCNXM (China)Scarica
Redmi Note 12SOS1.0.14.0.UHZEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.16.0.UHZMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 12T ProOS1.0.11.0.ULHCNXM (China)Scarica
Redmi Note 11 4GOS1.0.8.0.TGCMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G / POCO M4 Pro 5GOS1.0.2.0.TGBEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.1.0.TGBMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.1.0.TGBCNXM (China)ScaricaScarica
OS1.0.1.0.TGBINXM (India)ScaricaScarica
Redmi Note 11 NFCOS1.0.11.0.TGKEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.11.0.TGKMIXM (Global)Scarica
Redmi Note 11 Pro 4GOS1.0.3.0.TGDEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.4.0.TGDMIXM (Global)ScaricaScarica
Redmi Note 11 Pro / Redmi Note 11 Pro+ / Xiaomi 11i HyperchargeOS1.0.14.0.TKTEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.17.0.TKTMIXM (Global)Scarica
OS1.0.18.0.TKTCNXM (China)Scarica
OS1.0.10.0.TKTINXM (India)Scarica
Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro / POCO X4 ProOS1.0.12.0.TKCEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.12.0.TKCMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.10.0.TKCCNXM (China)Scarica
Redmi Note 11S 4G / POCO M4 Pro 4GOS1.0.11.0.TKEEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.9.0.TKEMIXM (Global)ScaricaScarica
Redmi Note 11S 5GOS1.0.4.0.TGLEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.1.0.TGLMIXM (Global)ScaricaScarica
Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / POCO M4 5GOS1.0.7.0.ULSEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.7.0.ULSMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.9.0.ULSCNXM (China)ScaricaScarica
Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+ / Redmi K50i / POCO X4 GTOS1.0.12.0.ULOEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.11.0.ULOMIXM (Global)Scarica
OS1.0.10.0.ULOCNXM (China)Scarica
OS1.0.6.0.ULOINXM (India)ScaricaScarica
Redmi 14C / Redmi A3 Pro / POCO C75OS1.0.9.0.UGTEUXM (EEA/EU)ScaricaScarica
OS1.0.13.0.UGTMIXM (Global)Scarica
Redmi 14R 5GOS1.0.16.0.UGUCNXM (China)Scarica
Redmi 13 / POCO M6 4GOS1.0.8.0.UNTEUXM (EEA/EU)ScaricaScarica
OS1.0.10.0.UNTMIXM (Global)Scarica
Redmi 13 5G / Redmi Note 13R / POCO M6 PlusOS1.0.10.0.UNUCNXM (China)Scarica
OS1.0.10.0.UNUINXM (India)ScaricaScarica
Redmi 13C / POCO C65OS1.0.7.0.UGPEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.5.0.UGPMIXM (Global)ScaricaScarica
Redmi 13C 5G / Redmi 13R / POCO M6 5GOS1.0.6.0.UGQEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.5.0.UGQMIXM (Global)Scarica
OS1.0.2.0.UGQCNXM (China)ScaricaScarica
Redmi 12OS1.0.10.0.UMXEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.8.0.UMXMIXM (Global)ScaricaScarica
Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G / Redmi Note 12ROS1.0.12.0.UMWEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.11.0.UMWMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.10.0.UMWCNXM (China)ScaricaScarica
Redmi 12C / POCO C55OS1.0.11.0.UCVEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.12.0.UCVMIXM (Global)Scarica
OS1.0.6.0.UCVCNXM (China)ScaricaScarica
Redmi A5 / POCO C71A15.0.7.0.VGWEUXM (EEA/EU)Scarica
A15.0.11.0.VGWMIXM (Global)Scarica
Redmi A4 5G / POCO C75 5GOS1.0.8.0.UGVINXM (India)ScaricaScarica
Redmi A3xOS1.0.1.0.VGSMIXM (Global)Scarica
Redmi PadOS1.0.11.0.ULYEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.9.0.ULYMIXM (Global)Scarica
OS1.0.8.0.ULYCNXM (China)ScaricaScarica
Redmi Pad SEOS1.0.8.0.UMUEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.7.0.UMUMIXM (Global)Scarica
OS1.0.7.0.UMUCNXM (China)ScaricaScarica
Redmi Pad SE 8.7 Wi-FiOS1.0.6.0.UHXEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.8.0.UHXMIXM (Global)Scarica
Redmi Pad SE 8.7 4GOS1.0.6.0.UHYEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.6.0.UHYMIXM (Global)ScaricaScarica
Redmi Pad Pro / POCO PadOS1.0.10.0.UNSEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.10.0.UNSMIXM (Global)Scarica
OS1.0.20.0.UNSCNXM (China)Scarica
Redmi Pad Pro 5G / POCO Pad 5GOS1.0.10.0.UFSEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.12.0.UFSMIXM (Global)Scarica
OS1.0.11.0.UFSCNXM (China)ScaricaScarica
POCO F6 / Redmi Turbo 3OS1.0.9.0.UNPEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.10.0.UNPMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.18.0.UNPCNXM (China)ScaricaScarica
POCO F6 Pro / Redmi K70OS1.0.9.0.UNKEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.11.0.UNKMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.20.0.UNKCNXM (China)ScaricaScarica
POCO F5 / Redmi Note 12 TurboOS1.0.22.0.UMREUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.18.0.UMRMIXM (Global)Scarica
OS1.0.18.0.UMRCNXM (China)Scarica
POCO F5 Pro / Redmi K60OS1.0.11.0.UMNEUXM (EEA)Scarica
OS1.0.13.0.UMNMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.16.0.UMNCNXM (China)ScaricaScarica
POCO F4 / Redmi K40SOS1.0.8.0.ULMEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.9.0.ULMMIXM (Global)Scarica
OS1.0.10.0.ULMCNXM (China)Scarica
POCO F4 GT / Redmi K50 Gaming EditionOS1.0.10.0.ULJEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.11.0.ULJMIXM (Global)Scarica
OS1.0.10.0.ULJCNXM (China)Scarica
POCO F3 / Redmi K40 / Xiaomi 11XOS1.0.3.0.TKHEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.3.0.TKHMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.6.0.TKHCNXM (China)ScaricaScarica
OS1.0.2.0.TKHINXM (India)ScaricaScarica
POCO F3 GT / Redmi K40 Gaming EditionOS1.0.4.0.TKJCNXM (China)ScaricaScarica
OS1.0.2.0.TKJINXM (India)ScaricaScarica
POCO X6 Pro / Redmi K70EOS1.0.14.0.UNLEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.17.0.UNLMIXM (Global)Scarica
OS1.0.18.0.UNLCNXM (China)ScaricaScarica
POCO X5 5GOS1.0.18.0.UMPEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.21.0.UMPMIXM (Global)Scarica
POCO X5 Pro 5G / Redmi Note 12 Pro SpeedOS1.0.14.0.UMSEUXM (EEA/EU)Scarica
OS1.0.15.0.UMSMIXM (Global)Scarica
OS1.0.15.0.UMSCNXM (China)Scarica
POCO M5 / Redmi 11 PrimeOS1.0.5.0.ULUEUXM (EEA)ScaricaScarica
OS1.0.12.0.ULUMIXM (Global)ScaricaScarica
OS1.0.8.0.ULUINXM (India)ScaricaScarica

