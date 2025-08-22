Huawei Watch GT 6 ha una data: evento a settembre, nella cornice di Parigi

Dopo il debutto del modello di punta Huawei Watch 5, il colosso tech asiatico è pronto a rinnovare anche la serie GT. L’evento di lancio è fissato per il 19 settembre a Parigi: verranno presentati le ultime novità della compagnia e tra queste anche gli orologi della gamma Huawei Watch GT 6.

Huawei Watch GT 6 e GT 6 Pro: ufficiale la data di presentazione, arrivano a settembre

Crediti: Huawei

Il primo poster ufficiale conferma la data e svela il design della serie, ancora una volta caratterizzata da una scocca ottagonale, una forma atipica ed elegante. Il lato destro ospita una corona rotante ed un pulsante fisico, mentre il display touch rimane una soluzione AMOLED circolare.

In base a quanto emerso finora ci saranno nuovamente due smartwatch: Huawei Watch GT 6 da 41 o 46 mm e il fratello maggiore Watch 6 Pro da 41 o 46 mm. Per le colorazioni il modello base dovrebbe presentare le varianti Brilliant Gold, Flowing Purple, Saddle Brown, Floating White e Phantom Black, mentre per la versione Pro ci sarebbero Glacier Gray, Amber Brown, Titanium Silver, Field Green e Yadan Black.

Purtroppo non ci sono altri dettagli sui prossimi smartwatch. Se siete curiosi potete dare un’occhiata al nostro confronto tra Huawei Watch GT 5 e GT 5 Pro. Inoltre vi segnaliamo che nello store ufficiale Huawei è possibile riscattare un coupon da 50€ per i nuovi orologi: la promo sarà attiva fino al 18 settembre.

