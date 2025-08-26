Il mercato dei pieghevoli in Cina è di Huawei: risultati impressionanti nel 2025

Nonostante gli alti e i bassi è innegabile che il segmento dei dispositivi pieghevoli sia il più interessante, specialmente per gli utenti più appassionati di tecnologia. Si tratta di un settore in continua evoluzione e proprio grazie a Huawei sono stati fatti dei passi da gigante: la casa cinese ha puntato tantissimo nel settore dei pieghevoli ed ora sta raccogliendo i frutti.

Secondo un report di IDC, Huawei ha ottenuto un risultato straordinario, consolidando la sua posizione di punta nel mercato cinese per la prima metà del 2025.

Huawei domina il mercato dei pieghevoli in Cina, battendo Honor, OPPO, Xiaomi e vivo

Huawei Mate X6

I risultati della compagnia nel mercato cinese, per la prima metà dell’anno, sono impressionati. Secondo i dati di IDC Huawei ha raggiunto l’incredibile quota di mercato del 75% per quanto riguarda il settore degli smartphone pieghevoli in Cina.

Questo risultato le ha permesso di superare ampiamente rivali di spicco come Honor, Xiaomi, vivo e molti altri marchi.

Crediti: IDC

Comunque c’è da dire che questa non la prima volta che la casa cinese ottiene risultati sopra le righe: Huawei ha raggiunto quote di mercato considerevoli in patria sia dal 2019 e fino ad ora ha spedito circa 10 milioni di unità di smartphone pieghevoli.

Le novità foldable di Huawei

Non è un caso se il 2025 è l’anno del successo straordinario: a marzo l’azienda ha lanciato Huawei Pura X, un pieghevole a conchiglia dal formato unico nel suo genere. Parlando di innovazione, a maggio è stato il turno di MateBook Fold, il primo PC pieghevole con HarmonyOS.

Lo scorso settembre l’azienda ha presentato Mate XT, il primo smartphone tri-pieghevole al mondo; il terminale è arrivato anche Global, ma per ora solo in alcuni mercati. A gennaio di quest’anno Mate X6 è arrivato in Italia, a distanza di pochi mesi dal debutto in patria.

Nella prima metà del 2025 Huawei avrebbe venduto 3,74 milioni di unità pieghevoli mentre per quanto riguarda il resto dell’anno ci sarebbe almeno tre dispositivi in programma (Mate XTs, Nova Flip 2 e Mate X7).

La situazione in Europa

Il mercato europeo è ben diverso, sempre restando in tema di pieghevole. Nel corso del primo trimestre del 2025 abbiamo assistito ad un calo di Samsung anche se il colosso sudcoreano resta in testa, con la quota di mercato maggiore rispetto ai rivali.

Motorola ha fatto un salto in avanti rispetto al 2024, con una crescita di tutto rispetto; buoni anche i risultati di Honor anche se i risultati più allettando dovrebbero arrivare con i report di fine anno, visto il lancio di Magic V5 in Europa dal 28 agosto.