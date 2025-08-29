Huawei MatePad Mini arriva a settembre: è il rivale di iPad Mini

A inizio settembre si terrà il nuovo evento Huawei in Cina e anche se il protagonista assoluto sarà il secondo tri-fold non mancheranno anche altre novità interessanti. Tra queste anche Huawei MatePad Mini, il tablet compatto pensato per rivaleggiare con il “piccolo” di Cupertino.

Huawei MatePad Mini e Mate TV in arrivo a settembre: tante conferme per il nuovo evento del brand

Crediti: Huawei

Il mega evento è fissato per il 4 settembre e come anticipato poco sopra al centro di tutto ci sarà Huawei Mate XTs. Il secondo tri-pieghevole del brand dovrebbe presentare varie migliorie e – si vocifera – un prezzo più abbordabile. Intanto ci sono conferme anche per gli altri dispositivi che saranno annunciati durante la presentazione.

Abbiamo già visto le FreeBuds 7i (confermate ufficialmente) mentre un noto insider sostiene che potrebbero essere annunciati anche i nuovi auricolari open ear FreeClip 2.

Tra le altre conferme ci sarà Huawei MatePad Mini, il nuovo tablet compatto dell’azienda. Non ci sono ancora dettagli sulle dimensioni, mentre il primo teaser poster lascia intravedere il profilo del device.

Il tablet dovrebbe offrire uno schermo da 8,8″ in 16:9 ed avere a bordo un chipset Kirin della serie 9, forse l’ultimo 9020 (lo stesso della serie Pura 80). Per la parte estetica ci sarebbero 3 colorazioni, ossia nero, bianco e verde. Presente all’appello anche il supporto al 5G, un dettaglio che non è scontato quando si parla del colosso tech cinese.

Crediti: Huawei

C’è anche un’altra novità confermata in via ufficiale: Huawei Mate TV, il primo televisore della serie Mate. Mostrato alcune settimane fa durante un evento, si tratta di una soluzione mini LED da 110″ di diagonale con risoluzione 4K UHD e una luminosità massima di ben 5.000 nit. Il TV sarebbe mosso dal Kirin 9020 mentre lato software ci sarebbe HarmonyOS 5.