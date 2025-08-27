Huawei Mate XTs ha una data: il tri-fold che cambierà tutto

Il colosso tech cinese svela la data di presentazione del suo nuovo smartphone tri-pieghevole. Dopo aver presentato il primo telefono al mondo di questa categoria, l’azienda si prepara a fare il bis con Huawei Mate XTs. Il prossimo dispositivo potrebbe cambiare le cose con tante migliorie ma soprattutto con un prezzo più abbordabile. Teniamo le dita incrociate!
Huawei Mate XTs: il nuovo tri-fold ha una data di presentazione ufficiale
La presentazione di Huawei Mate XTs Extraordinary Master è fissata per il 4 settembre in Cina, una data vicinissima. Il primo teaser ufficiale si limita a confermare il giorno dell’evento e la natura tri-pieghevole dello smartphone, ma per ora non vengono svelate altre informazioni.
Mentre aspettiamo i dettagli ufficiali, il nuovo pieghevole sarebbe stato avvistato dal vivo in un’inedita colorazione bianca (trovate la foto in copertina).
Il dispositivo sembra presentare lo stesso modulo fotografico ottagonale di Huawei Mate XT e anche le dimensioni del display non sembrano diverse (10,2” di diagonale quando aperto completamente).
I leak finora si limitano a svelare la presenta del chipset Kirin 9020 (lo stesso della serie Huawei Pura 80) e di una fotocamera con un sensore principale da 50 MP dotato di apertura variabile accompagnato da un teleobiettivo periscopico (similmente al modello Mate XT). Infine sembra che il display avrà il supporto allo stilo.
Si prevedono delle migliorie anche per la comunicazione satellitare mentre per il prezzo si vocifera di 19.999 CNY (sui 2.400€ al cambio), proprio come il precedente XT. Tuttavia secondo un altro report si partirebbe da 15.000 CNY, ossia circa 1.800€ al cambio: praticamente una cifra pari ad un modello Fold classico, quindi un salto generazionale assurdo per la categoria (che potrebbe diventare molto più appetibile).