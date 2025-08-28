Huawei FreeClip 2: le Open Ear dal design atipico stanno per tornare

Le novità in arrivo per il colosso cinese continuano ed ora si aggiunge anche un altro paio di auricolari. Si tratterebbe delle Huawei FreeClip 2, secondo capitolo delle TWS dalla forma insolita ma progettate per la massima comodità dell’utente (senza compromessi per la parte audio).

Huawei FreeClip 2, spunta una data: la nuova generazione Open Ear sarebbe ad un passo dal debutto

Il lancio dei nuovi auricolari Huawei FreeClip 2 sarebbe previsto per il 4 settembre in Cina. Lo rivela l’insider Digital Chat Station insieme al numero di modello del dispositivo (T0027). La seconda generazione offrirebbe una maggiore stabilità e qualità del suono, insieme ad una vestibilità ancora più comoda.

FreeClip Beige – Crediti: Huawei

Lanciate anche in Italia, le FreeClip sono le prime TWS open-ear del brand e sono caratterizzate da un design unico. Le cuffiette presentano un look a forma di orecchino, con una clip per l’aggancio. Grazie al loro formato restano salde all’orecchio, sono comode da indossare e non isolano completamente l’utente dal ambiente circostante.

Ciascun auricolare è composto da un modulo a forma di fagiolo (che si adatta alle curvature e alla conformazione dell’orecchio) e una Acoustic Ball, ossia l’elemento di emissione del suono. Le due parti sono unite dal C Bridge, che integra un sensore adattivo che permette di regolare il meccanismo di chiusura (per ridurre la pressione sulla cartilagine dell’orecchio).

Crediti: Huawei

Tornando alle Huawei FreeClip 2, secondo l’insider saranno disponibili nelle colorazioni Feather Sand White, Modern Black e Denim Blue. Infine il leaker cita anche un nuovo tablet del brand, caratterizzato da un formato compatto (con uno schermo da 8,8″ di diagonale).

L’evento del 4 settembre (in Cina) vedrà la presentazione di Mate XTs, il nuovo tri-fold del brand. Inoltre potrebbe esserci spazio anche per le FreeBuds 7i, di recente protagoniste di alcuni scatti dal vivo.