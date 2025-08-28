Huawei FreeBuds SE 4 ufficiali in Italia: nuovi auricolari con ANC e 10€ di sconto

Lo store ufficiale del brand lancia a sorpresa i nuovi auricolari true wireless Huawei FreeBuds SE 4, soluzione dal prezzo contenuto (subito in offerta con codice sconto), dotata della cancellazione attiva del rumore e una super autonomia fino a 50 ore di riproduzione musicale.

Huawei FreeBuds SE 4: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Huawei

Il design delle TWS cambia rispetto alla precedente generazione: le Huawei FreeBuds SE 4 offrono un’indossabilità in-ear, uno stelo leggermente inclinato ed una custodia di ricarica a ciottolo ma di forma rettangolare. L’esatto opposto delle FreeBuds SE 3: stelo dritto, semi in-ear e una custodia con una forma più stretta.

Si tratta dei primi auricolari della famiglia SE con il supporto alla cancellazione attiva del rumore, con ANC fino a 24 dB e la possibilità di scegliere tra tre modalità a seconda dell’ambiente (Ultra, General e Cozy). Le cuffiette offrono una configurazione a triplo microfono direzionale, driver dinamici da 10 mm e il supporto a codec SBS, AAC e mSBS. Il tutto con un peso di soli 4,3 grammi per ciascun auricolare (36 grammi per la custodia).

Lato autonomia Huawei promette fino a 7 ore di autonomia con ANC attivo, fino a 10 ore con ANC disattivato e un totale di 50 ore di riproduzione musicale contando anche la custodia.

Questa monta una batteria da 510 mAh mentre le cuffiette presentano unità da 41 mAh. La carica avviene tramite USB-C ed è presente anche il supporto alla ricarica rapida (10 minuti per circa 4 ore di utilizzo).

Completano il quadro il Bluetooth 5.4, la certificazione IP54 e un sistema di controllo touch.

I nuovi auricolari Huawei FreeBuds SE 4 ANC sono disponibili nello store ufficiale al prezzo di 59,9€, nelle colorazioni Black e White. Fino al 30 settembre è possibile riscattare uno sconto di 10€ direttamente nella pagina del prodotto.

