Huawei FreeBuds 7i avvistate dal vivo: come cambieranno design e colori

A distanza di oltre un anno dall’uscita delle TWS attuali, il colosso tech cinese si prepara al lancio delle nuove Huawei FreeBuds 7i. Se dal lato ufficiale tutto tace, i social cinesi sono il solito focolaio di attività: a questo giro hanno fatto capolino le prime foto dal vivo degli auricolari che mostrano un nuovo look (in parte) ed almeno una colorazione inedita.

Sono in arrivo i nuovi auricolari Huawei FreeBuds 7i: le foto dal vivo svelano design e colori

Crediti: Weibo

Per quanto riguarda le colorazioni delle Huawei FreeBuds 7i sarebbe prevista una novità: oltre alle classiche versioni Black e White quest’anno si aggiungerebbe la variante Pink. Il modello rosa sembra sostituire quello Purple dell’attuale generazione e che potete vedere nell’immagine in copertina.

Dalle immagini leak si nota che il colore nero è l’unico con una finitura opaca; bianco e rosa appaiono invece con una patina lucida.

Crediti: Weibo

Nel sembrano previsti stravolgimenti in termini di design: le cuffiette presentano un’indossabilità in-ear ed un corpo con stelo. Cambia leggermente la custodia protettiva, ora con una forma più ovale (che richiama quella delle FreeBuds 6). Ricordiamo che le attuale FreeBuds 6i sono caratterizzate da una custodia a ciottolo, uno stile ormai “classico”.

Al momento le indiscrezioni si limitano al design e non ci sono dettagli sulle specifiche né sul lancio. Visto l’evento del 19 settembre non è da escludere che le FreeBuds 7i possano fare capolino proprio durante la presentazione di Parigi, insieme alla gamma Watch GT 6.