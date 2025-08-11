Honor Power 2 lascerà a bocca aperta: nuove informazioni sulla super batteria e il chipset inedito

L’introduzione delle batterie al silicio-carbonio ha dato il via ad una nuova tendenza nel mondo degli smartphone: mid-range e top di gamma con unità sempre più capienti, ma senza dimensioni ingombranti. Tutti i principali brand partecipano alla gara, eppure Honor sembra più agguerrito che mai. Il suo prossimo Battery Phone? Potrebbe arrivare addirittura a 10.000 mAh!

Honor Power 2 si spingerà fino a 10.000 mAh? Il prossimo Battery Phone è in fase di test

Honor Power – Crediti: Honor

La stagione delle super batterie è iniziata con Honor Power e i suoi 8.000 mAh; poco dopo è stato il turno del modello X70, equipaggiato con un’unità da ben 8.300 mAh. Secondo Digital Chat Station, la casa cinese starebbe puntando ad uno smartphone dotato di una super batteria da 10.000 mAh.

Non fatevi ingannare da questa capienza perché l’insider sostiene che lo spessore di questo dispositivo resterà sotto gli 8,5 mm. Siamo abituati ad immaginare i Battery Phone come dei telefoni spessi ed ingombranti, spesso dotati di una scocca rugged (ultraresistente). Il leaker, inoltre, sostiene che il chipset utilizzato per questo smartphone potrebbe essere l’inedito Dimensity 8500 sviluppato da MediaTek.

Invece l’obiettivo di Honor è quello di realizzare modelli dotati di batterie enormi, ma dallo spessore contenuto. Il prossimo smartphone? Potrebbe essere Honor Power 2, ma al momento non c’è certezza.

Digital Chat Station sostiene che il terminale con la super batteria da 10.000 mAh sia ora nella fase di prototipo; probabilmente l’uscita è prevista nel corso dei primi mesi del 2026. Resta da vedere che la compagnia porterà i suoi Battery Phone anche alle nostre latitudini oppure se resteranno un’esclusiva cinese.

Ultimo aggiornamento: 11 agosto