Honor Magic V5 ufficiale in Italia: il pieghevole più sottile al mondo, subito con 300€ di sconto

Dopo il debutto in Cina il nuovo smartphone pieghevole della compagnia arriva finalmente anche in Europa. Honor Magic V5 debutta in Italia e promette di ridefinire l’esperienza dei foldable, combinando un design elegantissimo con prestazioni di alto livello e funzionalità intelligenti. Ecco tutti i dettagli, insieme al prezzo per il nostro paese: immancabile l’offerta lancio con doppio omaggio e ben 300€ di sconto con Coupon Esclusivo.

Honor Magic V5 ora in versione Global, c’è l’annuncio per l’Italia: prezzo e novità del pieghevole più sottile al mondo

Il flagship pieghevole arriva con un design di alto livello, caratterizzato da un profilo ultra-sottile di soli 8,8 mm da chiuso e 4,1 mm da aperto (riferito al modello Ivory White). Honor Magic V5 è il modello pieghevole più sottile al mondo ed è anche incredibilmente leggero, con i suoi 217 grammi di peso.

Eleganza e funzionalità, ma Magic V5 non è soltanto bello da vedere e da impugnare: è anche costruito per durare. Il dispositivo è progettato per resistere all’usura quotidiana grazie alla scocca classificata IP58 e IP59 contro polvere e acqua. Inoltre la robustezza è ulteriormente rafforzata dal NanoCrystal Shield antigraffio e dal pannello interno del display rinforzato con fibra di carbonio.

La potenza è garantita dallo Snapdragon 8 Elite, l’ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm, pensato sia per le performance elevate che per l’AI. L’autonomia è affidata ad una batteria da 5.820 mAh con tecnologia al silicio-carbonio, con un contenuto di silicio nelle celle del 15%.

Come da tradizione, il formato pieghevole non ha impedito ad Honor di offrire un comparto fotografico da primo della classe. Magic V5 è equipaggiato con un obiettivo principale Ultra Light Sensitive da 50 MP, accompagnato da un ultra-wide da 50 MP ed un teleobiettivo periscopico da 64 MP. Potenziato dall’AI Honor Image Engine, il flagship offre funzioni avanzate come AI Enhanced Portrait, AI Super Zoom e Motion Sensing Capture.

Il top di gamma pieghevole è stato progettato per aumentare la produttività in ogni scenario: l’ampio schermo interno da 7,95″ e quello esterno da 6,43″ sono entrambi con supporto allo stilo, per una maggiore flessibilità per prendere appunti o fare schizzi; la modalità Multi-Flex migliorata consente di interagire con un massimo di 3 app contemporaneamente, semplificando il multitasking.

Funzionalità AI

Il software a bordo è MagicOS 9.0 con Google Gemini preinstallato. L’assistente AI introduce funzionalità avanzate nella scrittura, nell’organizzazione delle attività e non solo. Inoltre una scorciatoia gestuale “Tap Tap” attivabile con un doppio tocco sul retro del telefono consente di richiamare immediatamente Gemini.

Tra gli altri strumenti basati sull’intelligenza artificiale troviamo le app Honor Notes (integra tanti strumenti utili) e Recorder, con trascrizione e traduzione in tempo reale. AI Call Translation fornisce la traduzione in tempo reale delle chiamate in sei lingue (inglese, cinese, francese, tedesco, italiano e spagnolo), e AI Translation è utile per testi e conversazioni istantanee.

AI Image to Video, basato sul modello AI Veo di Google, trasforma foto statiche in videoclip dinamici in meno di un minuto mentre gli strumenti di editing fotografico AI Cutout, AI Eraser, AI Outpainting e AI Upscale permettono di riposizionare, rimuovere, estendere e migliorare le immagini.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 156,8 x 74,3 x 8,8 mm (chiuso) e 156,8 x 145,9 x 4,1 mm (aperto) per 217/222 grammi

Certificazione IP58/IP59

Display esterno OLED LTPO a 10 bit da 6,43″ Full HD+(2.376 x 1.060 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz

Display interno OLED LTPO a 10 bit da 7,95″ 2K+ (2.352 x 2.172 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU a octa-core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 5 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di storage UFS 4.1 non espandibile

Batteria da 5.820 mAh con ricarica rapida da 66W e wireless da 50W

da 5.820 mAh con ricarica rapida da 66W e wireless da 50W Fotocamera da 50 + 50 + 64 MP (f/1.6-2.0-2.5) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X e OIS

Selfie camera interna ed esterna da 20 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR

Android 15 con MagicOS 9.0.1

Prezzo in Italia e Coupon Esclusivo

Il nuovo Honor Magic V5 debutta in Italia al prezzo di 1.999€ ma grazie al nostro coupon esclusivo “AGIZCHINA” scende a 1.699€ nello store ufficiale Honor, con un risparmio di ben 300€ e in bundle con Honor Magic Pen e il caricatore Super Charge. Il top di gamma pieghevole è disponibile nella sola configurazione da 16/512 GB, nelle colorazioni Dawn Gold, Black e Ivory White.

Le vendite partiranno il 2 settembre, con disponibilità anche su Amazon, i principali rivenditori di elettronica e operatori.

