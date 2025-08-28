Honor Magic V5 entra nei Guinness World Records: ridefinisce la resistenza dei pieghevoli

Nelle scorse ore Honor Magic V5 è stato annunciato in Europa e in Italia, un flagship pieghevole dall’estetica unica che dimostra che eleganza e robustezza possono coesistere. Questo dispositivo non è solo un gioiello di design, ma è anche il detentore di un nuovo Guinness World Record, un traguardo che lo consacra come il pieghevole più resistente al mondo.

Honor Magic V5 e un record mondiale che stupisce: conquista un Guinness World Record con 104 kg sollevati

Crediti: Honor

Dimenticate i pregiudizi sulla fragilità dei foldable: Honor Magic V5 ha infranto ogni limite, stabilendo il primato per il peso più elevato sollevato da uno smartphone pieghevole in sospensione. Ben 104 kg sollevati dal dispositivo, una dimostrazione sbalorditiva di durabilità e ingegneria.

L’impresa, ufficialmente riconosciuta il 1° agosto 2025 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dalla giudice Emma Brain del Guinness World Records, conferma l’impegno di Honor nel ridefinire gli standard della tecnologia pieghevole.

Ingmar Wang, Presidente di Honor Middle East and Africa, ha sottolineato l’importanza di questo risultato, affermando: “Sin dall’inizio, la durabilità è stata una delle nostre priorità nello sviluppo di questo dispositivo. Con Magic V5 volevamo garantire non solo intelligenza e design ultrasottile, ma anche solidità e affidabilità senza precedenti”.

Crediti: Honor

Il segreto dietro la forza di Honor Magic V5 è la nuova cerniera proprietaria Super Steel Hinge, una meraviglia ingegneristica frutto di anni di ricerca e sviluppo.

Realizzata in acciaio super rinforzato di grado scudo, la cerniera è progettata per resistere a 500.000 pieghe e di sostenere oltre 100 kg in posizione verticale (in condizioni controllate). Inoltre il meccanismo adotta un design compatto, costruito con materiali di altissima qualità, capace di massimizzare la durabilità riducendo al minimo gli ingombri – risolvendo così una delle principali sfide nello sviluppo dei dispositivi pieghevoli.

La cerniera raggiunge una resistenza alla trazione di 2300 MPa, un progresso eccezionale rispetto alle generazioni precedenti.

Il Guinness World Record non è solo un primato tecnico ma la dimostrazione concreta che gli utenti non devono più scegliere tra eleganza e durabilità. Con il suo profilo ultra-sottile di 8,8 mm da chiuso (riferito al modello Ivory White, esclusi pellicole protettive e sporgenza della fotocamera) e un peso di soli 217 grammi, Honor Magic V5 abbatte i tradizionali pregiudizi sulla fragilità dei foldable.

Questo dispositivo apre la strada a una nuova generazione di smartphone pieghevoli che coniugano affidabilità, leggerezza e stile, offrendo sempre più vantaggi agli utenti.

