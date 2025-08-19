Honor Magic V5 sarà in Italia a fine agosto: c’è la data ufficiale

A distanza di poco più di circa due mesi dall’uscita in Cina, la compagnia asiatica è pronta al debutto di Honor Magic V5 in versione Global. La presentazione per l’Europa si terrà entro fine agosto ed ora è stata confermata la data precisa, anche per l’Italia.
Honor Magic V5 Global è pronto al debutto in Italia: ecco quando arriverà il nuovo pieghevole
L’evento di lancio europeo di Honor Magic V5 è fissato per il 28 agosto a Londra: la conferma è arrivata dai profili social ufficiali, quindi la presentazione si terrà lo stesso giorno per tutti i paesi dell’Europa, Italia compresa.
Per quanto riguarda design e specifiche, non ci saranno differenze tra il modello cinese e quello Global ad eccezione della batteria. Come rivelato tramite i teaser ufficiali si passerà dai 6.100 mAh a 5.820 mAh per i mercati internazionali; molto probabilmente nel passaggio si perderà anche il supporto alla comunicazione satellitare.
Mancano ancora dettagli sul prezzo ma è probabile che per saperne di più dovremo necessariamente pazientare fino all’evento del 28 agosto. In basso trovate la scheda tecnica completa mentre è già possibile iscriversi al sito ufficiale per ricevere uno sconto al momento dell’uscita.
Scheda tecnica GLOBAL
- Dimensioni e peso: 156,8 x 74,3 x 8,8 mm (chiuso) e 156,8 x 145,9 x 4,1 mm (aperto) per 217/222 grammi
- Colorazioni: Black, Dawn Gold, Ivory White
- Certificazione: IP58/IP59
- Display esterno: OLED LTPO 6,43″ Full HD+ (2.376 x 1.060 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM a 4.320 Hz, fino a 5.000 nit, colore a 10 bit
- Display interno: OLED LTPO 7,95″ 2K+ (2.352 x 2.172 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM a 4.320 Hz, fino a 5.000 nit, colore a 10 bit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L
- 5 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M
- GPU: Adreno 830
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 5.820 mAh
- Ricarica: 66W, wireless 50W
- Fotocamera: tripla 50 + 50 + 64 MP (f/1.6-2.0-2.5) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X e OIS
- Selfie camera: interna ed esterna da 20 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare (solo Cina)
- Sistema operativo: Android 15 con MagicOS 9.0.1
Ultimo aggiornamento: 19 agosto
