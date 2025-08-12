Honor Magic V Flip 2 confermato per agosto: ci sarà anche un’edizione speciale Jimmy Choo

L’estate di Honor non è ancora terminata: durante il mega evento tenutosi in Cina nelle scorse settimane è stato annunciato il nuovo pieghevole top, ma le novità continuano anche sotto il sole di agosto. Honor Magic V Flip 2 sarebbe in dirittura d’arrivo nel pieno dell’estate e c’è una panoramica delle specifiche e delle novità rispetto al primo capitolo.

Honor Magic V Flip 2 tra uscita e specifiche: tanti nuovi dettagli sul prossimo pieghevole a conchiglia

Magic V Flip – Crediti: Honor

Come anticipato poco sopra il debutto del flip phone di Honor dovrebbe avvenire ad agosto, come confermato anche dal primo teaser ufficiale per la collaboraizone con il celebre brand di moda Jimmy Choo, ma per ora manca ancora la data. Secondo le parole dell’insider Digital Chat Station non ci saranno grandi cambiamenti in fatto di stile: ci aspettiamo un corpo sottile e leggero, un display pieghevole a conchiglia ed un ampio pannello esterno (similmente al primo capitolo).

Tuttavia un nuovo leak sostiene che stavolta i sensori sullo schermo esterno avranno le stesse dimensioni, per un look sicuramente più aggraziato rispetto al predecessore. Inoltre Honor avrebbe migliorato l’interfaccia utente del pannello posteriore, in modo da facilitare l’esperienza d’utilizzo quando il telefono è chiuso.

Crediti: HONOR

Passando ai vari dettagli sulle specifiche il pannello esterno sarebbe un’unità da 4″ con risoluzione Full HD+ e tecnologia LTPO mentre all’interno troverebbe spazio uno schermo OLED da 6,8″ di diagonale (sempre Full HD+ ed LTPO).

Tra le altre caratteristiche dovremmo avere una doppia fotocamera con un sensore principale da 50 MP (1/1,5″), una batteria da 5.500 mAh ed il supporto alla ricarica rapida da 66W o 80W. Sicuramente il passo avanti migliore è quello della batteria, visti i 4.800 mAh dell’attuale V Flip.

In merito al chipset, l’insider sostiene che si tratterà di una soluzione della serie Snapdragon 8 ma non dell’ultimo 8 Elite (ossia il modello di punta). In precedenza si vociferava dello Snapdragon 8 Gen 3 e non è da escludere: ricordiamo che l’attuale Honor Magic V Flip non fu lanciato con un SoC da top di gamma, quindi è probabile che anche il secondo capitolo possa arrivare con specifiche di fascia medio-alta.

Il primo capitolo non è mai uscito fuori dalla Cina, quindi siamo curiosi di scoprire se le cose cambieranno con il nuovo Magic V Flip 2. Intanto il prossimo appuntamento internazionale con Honor è fissato per agosto: dopo il lancio in patria Magic V5 arriverà anche da noi!

Ultimo aggiornamento: 12 agosto