Honor Magic V Flip 2 ufficiale: super fotocamera, più batteria e ricarica wireless

Oltre a Magic V5, il produttore cinese ha annunciato anche il suo nuovo smartphone a conchiglia (per ora solo in patria). Honor Magic V Flip 2 migliora quanto c’era di buono nel primo capitolo e in soldoni può dirsi un esperimento riuscito: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, sperando che questa volta il flip phone possa trovare spazio anche fuori dalla Cina.

Honor Magic V Flip 2: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Honor

Il nuovo pieghevole a conchiglia deve molto al primo Magic V Flip: il design è stato ulteriormente rifinito con un modulo fotografico più aggraziato, mentre viene mantenuto l’ampio schermo esterno da ben 4″ (che abbraccia anche i sensori della fotocamera).

Ancora una volta ci troviamo alle prese con un dispositivo di fascia medio-alta: come il predecessore, Honor Magic V Flip 2 non utilizza un chipset di punta ma lo Snapdragon 8 Gen 3. Sicuramente un ottimo escamotage per mantenere il prezzo contenuto, specialmente visti i miglioramenti.

Crediti: Honor Crediti: Honor Crediti: Honor Crediti: Honor

Sul fronte dei display non ci sono novità (4″ esterno e 6,82″ interno, entrambi OLED con tecnologia LTPO, refresh rate a 120 Hz e PWM). Il pannello pieghevole raggiunge la luminosità di picco di ben 5.000 nit, l’ideale per non una corretta visualizzazione anche alle luce diretta del sole.

I miglioramenti partono dalla scocca, in questo caso certificata IP59 (assente nel primo capitolo); abbiamo poi una batteria maggiorata (da 4.800 mAh a 5.500 mAh) e una ricarica più veloce, da 66W a 80W. Tra le aggiunte c’è il supporto alla ricarica wireless da 50W.

Anche il comparto fotografico fa un balzo in avanti, con un sensore principale da 200 MP ed un ultra-grandagonale da 50 MP; ritroviamo una selfie camera da 50 MP mentre il sistema operativo è l’ultimo MagicOS 9 (su base Android 15).

Per quanto riguarda il prezzo, Honor Magic V Flip 2 parte da circa 659€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili; come anticipato anche in apertura, al momento il pieghevole è stato annunciato solo Cina. Il primo modello non è mai uscito dal paese, quindi bisognerà vedere se le cose cambieranno con secondo capitolo.

12/256 GB – 5.499 CNY (659€)

12/512 GB – 5.999 CNY (719€)

12 GB/1 TB – 6.499 CNY (779€)

16 GB/1 TB – Versione blu limitata – 7.499 CNY (899€)

Honor Magic V Flip 2 – Scheda tecnica